Όσα ανέφερε η Δανάη Μπάρκα για το γάμο της και το ενδεχόμενο επιστροφής της στην τηλεόραση.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» παραχώρησε η Δανάη Μπάρκα και ένα σύντομο απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 18 Μαΐου.

Η ηθοποιός κατά τη διάρκεια της σύντομης συζήτησης που είχε με το δημοσιογράφο της εκπομπής, αναφέρθηκε στον επικείμενο γάμο της με τον σύντροφό της Φάνη Μπότση, αλλά και στο ενδεχόμενο επιστροφής της στην τηλεόραση.

Σε ό,τι αφορά τον γάμο της, διέψευσε της φήμες που θέλουν το ζευγάρι να παντρεύεται στη Μεσσήνη.

«Έχουμε πολλά να ετοιμάσουμε! Γενικά είμαι πάρα πολύ χαλαρή, μου έλεγαν εχθές οι φίλες μου ότι έχουν πιο πολύ άγχος από εμένα, όλα μια χαρά. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Θα έρθουν άνθρωποι που αγαπάμε και μας αγαπάνε και νομίζω ότι σε τέτοια πάρτι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μεσσήνη όχι. Δεν μπορώ να σου πω πολύ θα γίνει. Όπου και να γίνει, ωραία θα είναι. Στείλτε εσείς θετική ενέργεια. Θα γίνει πάρτι. Να μην χορέψουμε λίγο; Να μην διασκεδάσουμε;», ανέφερε αρχικά η Δανάη Μπάρκα για το γάμο της.

Μάλιστα όταν ρωτήθηκε για το πώς καλεί τους φίλους της, σημείωσε: «Δεν μπορώ να απαντήσω, αλλά χαίρομαι γιατί έχω πολύ καλούς φίλους και δεν λένε τίποτα».

Παράλληλα, η Δανάη Μπάρκα ρωτήθηκε σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής της στην τηλεόραση και τις φήμες που την ήθελαν να αναλαμβάνει την εκπομπή «Στούντιο 4». Όπως ανέφερε ωστόσο, η ίδια, ενημερώθηκε σχετικά από την τηλεόραση: «Επειδή ήμασταν Θεσσαλονίκη και γενικά έλειπα. Ό,τι και να έχει ακουστεί μου το λένε οι φίλοι μου. Οπότε τα μαθαίνω όλα τελευταία», σημείωσε χαμογελώντας.

Στην ερώτηση του δημοσιογράφου σχετικά με το αν έχει υπάρξει συζήτηση για να επιστρέψει στην τηλεόραση, τόνισε: «Και να σου πω ότι έχω κάνει ή δεν έχω κάνει συζήτηση, τι θα βγει; Δεν νομίζω ότι είναι πράγματα ωραία να λέγονται. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει».