Η επίσημη ανακοίνωση θα πραγματοποιηθεί, όπως η ίδια έχει προαναγγείλει με ΑΙ βίντεο, στις 21 Μαΐου στο θέατρο «Ολύμπιον», στην πλατεία Αριστοτέλους, της Θεσσαλονίκης.

Αύριο, Δευτέρα (18/5) αναμένεται να βρεθεί στον Άρειο Πάγο η Μαρία Καρυστιανού, προχωρώντας στο επόμενο βήμα για την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα, σε μια κίνηση που σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του εγχειρήματός της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η διαδικασία αφορά την κατάθεση των απαραίτητων εγγράφων για την αναγνώριση και κατοχύρωση του νέου κόμματος, γεγονός που καθιστά ουσιαστικά το ξεκίνημα της πολιτικής πρωτοβουλίας της και τυπικά επίσημο.

Σε δήλωσή της την Κυριακή (17.05.2026) η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε ότι «σήμερα, μαζεύουμε τις υπογραφές, είναι επίσημο πλέον το ξεκίνημα, αύριο θα το καταθέσουμε στον Άρειο Πάγο, γράφουμε όλοι μαζί τη σωστή και την καλή ιστορία».

Από τη δική του πλευρά ο γνωστός δημοσιογράφος, Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος κατεβαίνει με το νέο κόμμα, είπε ότι «το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα είναι υπαρξιακό και είναι καλό που συστρατεύονται δυνάμεις διαφορετικής προέλευσης».

Η Μαρία Καρυστιανού δηλώνει ότι στο κόμμα θα συμμετέχουν στενοί της συνεργάτες, που δεν ανήκουν στην ενεργή πολιτική σκηνή.