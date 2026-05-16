Όσοι υπογράψουν τη Διακήρυξη- πλην βουλευτών- θα είναι τα μέλη του κόμματος. Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις.

Την Τρίτη 26 Μαΐου, το αργότερο την Τετάρτη 27 Μαΐου ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει την ίδρυση του νέου του κόμματος.

Ο κύβος ερρίφθη, τα πάντα είναι έτοιμα παρότι αρχικά φάνηκε να υπάρχουν ορισμένες καθυστερήσεις στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες που όμως ξεπεράστηκαν.

Πέραν του ονόματος ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει και τη Διακήρυξη του κόμματός του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των «Παιχνιδιών Εξουσίας», πρώτος θα υπογράφει τη Διακήρυξη, όπως είναι φυσικό, ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός.

Όσοι εν συνεχεία την υπογράψουν θα είναι τα μέλη του κόμματος. Θα μπορούν να υπογράψουν όσοι ασπάζονται το κείμενο, όχι όμως και εν ενεργεία βουλευτές.

Σε κάθε περίπτωση ο Αλέξης Τσίπρας θα στηριχθεί πρωτίστως σε νέα πρόσωπα ενώ ενδιαφέρον θα παρουσιάζει και η ηγετική ομάδα που θα εμφανιστεί και που σταδιακά θα εμπλουτίζεται.

Χαρακτηριστική της «επιχείρησης προώθησης νέων προσώπων» που επιχειρείται από την Αμαλίας είναι η εκδήλωση της Δευτέρας στο Κλακάζ (Αμβασιώτου 8), εκδήλωση που θα παραβρεθεί ο Αλέξης Τσίπρας:

«Unmute Now_Athens

Η νέα γενιά έχει φωνή, το Unmute Now ανοίγει το μικρόφωνο και βάζει τα ηχεία στο τέρμα.

Μαζευόμαστε, συζητάμε, προβληματιζόμαστε και διαμορφώνουμε το δικό μας μέλλον.

Παιδεία, περιβάλλον, στεγαστικό, brain drain και όλα όσα μας αφορούν δεν τα αφήνουμε στην τύχη. Τα λέμε με την δική μας γλώσα, τα διεκδικούμε με τον δικό μας τρόπο.

Μετά τη Θεσσαλονίκη, ο επόμενος σταθμός του Unmute Now είναι η Αθήνα.

Τη Δευτέρα στις 19:30 στο Κλακάζ (Αβραμιώτου 6-8) θα ακουστούμε δυνατά, χωρίς φίλτρα.

Τη συζήτηση θα συντονίσει η Zoe Pre.

Σας περιμένουμε όλους, όλες και όλ@!»

ΥΓ: Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» και το Dnews είχαν αποκαλύψει το σχεδιασμό του πρώην πρωθυπουργού στις 27 Απριλίου (ΕΔΩ) υπό τον τίτλο «Τον Μάιο το κόμμα Τσίπρα - Την Πρωτομαγιά δημοσιοποιείται το Μανιφέστο».