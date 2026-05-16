Έγιναν 816.000 αιτήσεις. Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι.

Στα προγράμματα που υλοποιεί η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, όπως το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, οι «Ημέρες Καριέρας», προγράμματα για γυναίκες, αλλά και οι παιδικές κατασκηνώσεις, αναφέρθηκε η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, που φιλοξενήθηκε στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις πέντε».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έγιναν 816.000 αιτήσεις, ενώ χθες το απόγευμα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του κοινωνικού τουρισμού, στο site της ΔΥΠΑ είχαμε 1.000.000 επισκέψεις χτυπήματα. Φτιάξαμε άλλο site που έχει μόνο τα αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού. Στην ίδια διαδρομή πάνε οι ωφελούμενοι. Έχουμε αναρτήσει μόνο τα αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού κατηγορία-κατηγορία, ώστε να μην υπάρχει υπερφόρτωση και να μην ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι αυτοί».

«Παίρνουν το voucher, στο site μας υπάρχει και διαδραστικός χάρτης που μπορούν να μπουν, να επιλέξουν ποια περιοχή θέλουν, να δουν, τα καταλύματα που υπάρχουν στην περιοχή και μετά είναι απευθείας με το κατάλυμα η συνεννόηση. Η ΔΥΠΑ από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν εμπλέκεται στη συνεννόηση. Έχουμε περισσότερα από 1.500 καταλύματα διαθέσιμα και σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Όπως ξέρετε, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο κάθε καλοκαίρι κάνουμε πάρα πολλές χιλιάδες αυτοψίες και ελέγχους» πρόσθεσε.

«Έχουμε προφανώς κάποιες καταγγελίες κάθε φορά, οι οποίες ελέγχονται στη λεπτομέρειά τους. Υπάρχουν ποινές που επιβάλλονται σε παρόχους, αλλά και στη γενική εικόνα, στη μεγάλη εικόνα υπάρχει μια εξαιρετική συνεργασία και φαινόμενα που μπορεί να υπήρχαν τα παλαιότερα χρόνια του κοινωνικού τουρισμού έχουν εξαλειφθεί και τον Αύγουστο διατίθενται δωμάτια και σε περιόδους υψηλής ζήτησης διατίθενται δωμάτια και γενικώς εικόνα που λαμβάνουμε εμείς τόσο από τους ωφελούμενους όσο και από τους παρόχους, είναι ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αμοιβαία είναι καλό» συμπλήρωσε.

Για την χρονική περίοδο του Αυγούστου, σχολίασε ότι: «Νομίζω τον Αύγουστο όποιος επιχειρεί να κλείσει τις διακοπές του είτε εντός του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού είτε ανεξάρτητος ως ιδιώτης, αντιμετωπίζει μια αυξημένη δυσκολία ούτως ή άλλως. Εμείς για να βοηθήσουμε σε αυτό έχουμε δώσει αυξημένη επιδότηση στα καταλύματα τον Αύγουστο και τις περιόδους υψηλής ζήτησης, ακριβώς για να συμβάλουμε και στους παρόχους να μην έχουν δυσκολία διάθεσης των δωματίων».

Αναφερόμενη στις περιπτώσεις παραπόνων και καταγγελιών, δήλωσε πως: «Έχουμε ζητήσει με πολύ αυστηρό τόνο σε όλους και στους ωφελούμενους αυτά τα φαινόμενα με ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ επιχείρησης, καταγγελία. Μάλιστα πρέπει να εξαιρούνται από το μητρώο παρόχων και δεν είναι και λίγες οι φορές που πάροχοι έχουν πάρει ποινή και χρηματική ποινή για τέτοια φαινόμενα. Βεβαίως θέλουμε καταγγελία με ονοματεπώνυμο του παρόχου, όχι του καταγγέλλοντος, του παρόχου και περίοδο που έγινε».

Ως προς τη διαδικασία των ενστάσεων, ανέφερε: «Σήμερα Σάββατο στις 11πμ άνοιξε η υποβολή των ενστάσεων μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ, αμέσως μετά αρχίζουμε την εξέταση των ενστάσεων. Στόχος μας είναι εντός της επόμενης εβδομάδας να ανακοινώσουμε τα οριστικά αποτελέσματα. Έχουμε 11.000 αιτήσεις που υποβλήθηκαν από ανθρώπους που έχουν εισόδημα πάνω από 80.000. Θα τους παρακαλούσα να μην κάνουν ένσταση. Γιατί κάθε ένσταση εξετάζεται από ανθρώπους. Προφανώς ο χρόνος που θα διατεθεί για την εξέταση των ενστάσεων θα καθυστερήσει την υπόλοιπη διαδικασία».

Για την ενστάσεις, πατήστες εδώ.