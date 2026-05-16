Όσα τόνισε στην ομιλία του ο υπουργός Επικρατείας.

Απάντηση με σαφές πολιτικό μήνυμα έδωσε ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, στις τοποθετήσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, υπερασπιζόμενος το κυβερνητικό έργο και τη λειτουργία του επιτελικού κράτους.

Ο υπουργός Επικρατείας τόνισε πως η αξιολόγηση και η μετρήσιμη αποτελεσματικότητα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη σωστή λειτουργία του κράτους, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ότι «ό,τι δεν μετριέται, δεν μπορεί να αξιολογηθεί», σημειώνοντας πως χωρίς συγκεκριμένα δεδομένα και αποτελέσματα, κάθε συζήτηση περιορίζεται σε γενικόλογες διακηρύξεις.

Παράλληλα, ο κ. Σκέρτσος επεσήμανε ότι η Νέα Δημοκρατία υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη εκφράζει μια πολιτική δύναμη που επιδιώκει να ενώνει τους πολίτες και να αποφεύγει τους άγονους διχασμούς. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση προχωρά «με σχέδιο, ευθύνη και απτά αποτελέσματα», μακριά από εύκολα συνθήματα και πολιτικές εντάσεις, επισημαίνοντας πως «θα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε καθημερινά απέναντι σε κάθε λογική αδράνειας απέναντι σε κάθε κριτική μιζέριας».

Αναλυτικά:

«Αυτά τα παραδείγματα αποδεικνύουν ότι: ότι δε μετριέται δεν μπορεί να αξιολογηθεί όλα τα υπόλοιπα είναι ευχολόγια. Και δεύτερον ότι αυτή η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η παράταξη που ενώνει την Ελλάδα και ενώνει τους έλληνες χωρίς περιττούς διχασμός χωρίς εύκολα συνθήματα με σχέδιο με αποτέλεσμα με ευθύνη. Τι είναι τελικά το επιτελικό κράτος; Το επιτελικό κράτος είναι θεσμική κανονικότητα. Είναι η πειθαρχία σε κανόνες για να μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις για όλους τους πολίτες χωρίς αποκλεισμούς. Το επιτελικό κράτος είναι διαδικασίες είναι η συνέχεια του κρατους, τα πρόσωπα. Είναι τα ετήσια σχέδια δράσης για κάθε υπουργείο.

Αγαπητές νεοημοκράτισσες, αγαπητοί νεοημοκρατες γνωρίζουμε ότι έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε. Απέχει πολύ από το τέλειο το ελληνικό κράτος. Αυτός είναι και ο στόχος για την επόμενη τετραετία. Όλα αυτά τα παραδείγματα αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει όταν υπάρχει πολιτική βούληση και στους θεσμούς. Και γι’ αυτό το σύγχρονο αποτελεσματικό κράτος θα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε καθημερινά απέναντι σε κάθε λογική αδράνειας απέναντι σε κάθε κριτική μιζέριας. Για όλους αυτούς τους λόγους η πατρίδα μας χρειάζεται τη Νέα Δημοκρατία έχει ανάγκη από μία τρίτη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη πάμε να την κερδίσουμε όλοι μαζί κανείς δεν περισσεύει».