Κορίτσια που βρίσκονταν στο χώρο και διασκέδαζαν, ακούγονται στο βίντεο να φωνάζουν «θα μας σκοτώσουν» την ώρα που προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από το σημείο, προκειμένου να μην τραυματιστούν.

Σκηνές έντασης και πανικού εκτυλίχθηκαν σε ποντιακό γλέντι στη Θεσσαλονίκη, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ξέσπασε άγριος καβγάς ανάμεσα σε παρευρισκόμενους, μετατρέποντας τη γιορτινή ατμόσφαιρα σε πεδίο σύγκρουσης, από την οποία τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η κατάσταση ξέφυγε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, με καρέκλες να εκτοξεύονται και τον κόσμο να προσπαθεί να απομακρυνθεί έντρομος από το σημείο.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, από το thesspost, καταγράφει τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν, με φωνές, σπρωξίματα και εικόνες χάους να επικρατούν στον χώρο της εκδήλωσης. Ανάμεσα στις κραυγές ακούγονται παρευρισκόμενοι να φωνάζουν «θα μας σκοτώσουν», ενώ αρκετοί προσπαθούσαν να προστατευτούν και να απομακρύνουν οικογένειες και παιδιά από τη συμπλοκή.

Οι Αρχές ενημερώθηκαν άμεσα για το περιστατικό και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να αποκαταστήσουν την τάξη και να διερευνήσουν τα αίτια της συμπλοκής. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με πιθανούς τραυματισμούς ή συλλήψεις, ενώ η υπόθεση εξετάζεται από την ΕΛ.ΑΣ.

