Νικητής του αγώνα ήταν για ακόμη μία φορά ο σπουδαίος Αρμάντ «Μόντο» Ντουπλάντις, ο οποίος επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο αγώνισμα με άλμα στα 6,12 μέτρα.

Την πρώτη του εμφάνιση στη φετινή θερινή αγωνιστική περίοδο πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond League της Σανγκάης, με τον Έλληνα πρωταθλητή να καταλαμβάνει την έβδομη θέση στον αγώνα του επί κοντώ με καλύτερο άλμα στα 5,70 μέτρα.

Ο «Μανόλο» δεν κατάφερε να βρει τον ρυθμό που μας έχει συνηθίσει στις τελευταίες μεγάλες διοργανώσεις, πραγματοποιώντας συνολικά έξι προσπάθειες, εκ των οποίων μόλις μία ήταν επιτυχημένη.

Αφού ξεπέρασε τα 5,70μ., επέλεξε να αφήσει τα 5,80μ. και να δοκιμάσει απευθείας στα 5,90μ., ύψος που όμως δεν κατάφερε να περάσει στις τρεις προσπάθειές του.

Η προσπάθεια του Αρμάντ Ντουπλάντις

