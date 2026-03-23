Επέστρεψε ο Καραλής με το ασημένιο μετάλλιο από το Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Χαρούμενος και ανυπομονώντας να κάνει ένα «διάλειμμα» επέστρεψε στην Ελλάδα ο Εμμανουήλ Καραλής, μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

«Είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ κουρασμένος», δήλωσε ο πρωταθλητής του επί κοντώ και έδωσε συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη της ελληνικής αποστολής. «Μπορεί να πήρα το μόνο μετάλλιο, αλλά όλοι έδωσαν όλη την προσπάθεια. Το να πηγαίνουν σ’ ένα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και να είναι από τους καλύτερους αθλητές, είναι πάρα πολύ σημαντικό», σημείωσε.

Η συνέχεια για τον Καραλή έχει «σίγουρα διακοπές». «Θέλω ξεκουραστώ, να ηρεμήσω από τη σεζόν, να γεμίσω τις μπαταρίες μου», πρόσθεσε και συμπλήρωσε πως σε ένα μήνα θα ξεκινήσει την προετοιμασία για τον ανοιχτό στίβο.

Στο Τόρουν, έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που έχει στη συλλογή του τρία μετάλλια από Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου. «Τώρα το διάβασα, σίγουρα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για εμένα, ελπίζω να συνεχίσω να φέρνω μετάλλια για τη χώρα μου, να δώσω κίνητρο στα νέα παιδιά», συμπλήρωσε και απαντώντας σε σχετική ερώτηση τόνισε ότι «Δεν νιώθω κανένα βάρος, ξεκίνησα το αγώνισμα γιατί αγαπάω αυτό που κάνω. Θέλω να παραμείνω αυτό το παιδί που ξεκίνησε το άθλημα, να διατηρήσω τη φλόγα γι’ αυτό που κάνω».

Ο Εμμανουήλ Καραλής δεν θα μπορούσε παρά να ερωτηθεί και για τον Μόντο Ντουπλάντις, τον παγκόσμιος ρέκορντμαν του επί κοντώ που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Τόρουν. «Χαίρομαι πραγματικά όταν κάποιος άλλος χαίρεται. Και το να έχω έναν φίλο και συναθλητή που κάνει τέτοια απίστευτα πράγματα, να γράφει ιστορία μπροστά μου και να ξέρω ότι είμαι ένα μικρό κομμάτι αυτής της ιστορίας, είναι σημαντικό για εμένα», είπε αναφερόμενος στη σχέση τους.

Όσο για το αν αλλάζει κάτι με το γεγονός πως είναι ο μόνος που απειλεί τον Ντουπλάντις, απάντησε: «Όχι, είμαστε συνειδητοποιημένοι, πάρα πολύ καλοί φίλοι. Σίγουρα όταν αγωνιζόμαστε θέλουμε να κερδίσουμε. Αλλά όταν τελειώσουν οι αγώνες ό,τι και να γίνει, θα είμαστε μαζί στο ίδιο μπαράκι, θα πίνουμε ένα κρασάκι και θα λέμε τι ωραία που περάσαμε. Είναι αυτές οι εμπειρίες που κρατάς. Λέω πως τα μετάλλια κάποια στιγμή θα πάνε σ’ ένα ράφι, θα μείνουν οι εμπειρίες, οι ωραίες στιγμές που έχω περάσει και αυτό είναι το πιο σημαντικό μετάλλιο που θα έχω ελπίζω. Θέλω να διατηρήσω την παιδικότητα που έχω».