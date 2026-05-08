Σε εξέλιξη βρίσκεται τις τελευταίες ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην επαρχιακή πόλη Σίντσιχ, στην περιφέρεια Άρβαϊλερ της Γερμανίας.

Όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία, δράστε έχουν πάρει ομήρους σε υποκατάστημα της τράπεζας Volksbank στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το πρωί της Παρασκευής βρέθηκε μπροστά από την τράπεζα ένα θωρακισμένο όχημα χρηματαποστολής. Όταν υπάλληλος κατέβηκε για να εισέλθει στο κτίριο, άγνωστος άνδρας φέρεται να τον ακινητοποίησε και να απείλησε τον οδηγό.

Πλέον, οι δράστες και ο εργαζόμενος βρίσκονται μέσα στο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας.

«Προς το παρόν θεωρούμε ότι υπάρχουν πολλοί δράστες και όμηροι μέσα στην τράπεζα. Ένας από τους ομήρους είναι ο οδηγός της χρηματαποστολής», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται σταθερή: «Για τους πολίτες που βρίσκονται εκτός της περιμέτρου ασφαλείας δεν υπάρχει προς το παρόν κίνδυνος». Οι κάτοικοι εντός της αποκλεισμένης ζώνης κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους. Πρόκειται, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, για έναν πολυσύχναστο δρόμο.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί μπροστά από την τράπεζα, ενώ το όχημα της χρηματαποστολής παραμένει σταθμευμένο στην είσοδο. Ολόκληρο το κέντρο της πόλης έχει αποκλειστεί, ενώ έχουν κληθεί ειδικές μονάδες ασφαλείας. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάτοικοι συμβουλεύουν ο ένας τον άλλο να αποφεύγουν το κέντρο, ενώ η αστυνομία ζητά να μην διαδίδονται ψευδείς πληροφορίες.

Η αστυνομία δεν δίνει λεπτομέρειες

Οι αρχές δεν αποκάλυψαν πόσα άτομα βρίσκονται μέσα στην τράπεζα ούτε τα επόμενα επιχειρησιακά βήματα, επικαλούμενες τακτικούς λόγους.

«Είμαστε ιδιαίτερα φειδωλοί στις πληροφορίες, καθώς είναι πιθανό κάποιος να παρακολουθεί», ανέφερε ο εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι οι δράστες ενδέχεται να παρακολουθούν την ειδησεογραφική κάλυψη. «Πρέπει να περιμένουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση τις επόμενες ώρες», πρόσθεσε.

