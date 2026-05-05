Γερμανία και Ισραήλ στέλνουν κοινό μήνυμα προς το Ιράν για επιστροφή στις διαπραγματεύσεις, ενώ ενισχύουν τη στρατηγική τους συνεργασία.

Κάλεσμα προς το Ιράν να εγκαταλείψει το πρόγραμμα ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων έκανε ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ,

Σε μια περίοδο αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων, Γερμανία και Ισραήλ τόνισαν τη στενή τους σχέση σε ζητήματα ασφάλειας, με αιχμή το πυρηνικό και βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν. Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου στο Βερολίνο, ο Γιόχαν Βάντεφουλ υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης επιστροφής της Τεχεράνης σε διαπραγματεύσεις, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Καλούμε το Ιράν να μην υπερεκτιμάει τα χαρτιά του».

Ο ίδιος επεσήμανε ότι οι εξελίξεις τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στην Ουκρανία έχουν φέρει τις δύο χώρες πιο κοντά, τονίζοντας πως η ασφάλεια του Ισραήλ αποτελεί κεντρικό πυλώνα της γερμανικής εξωτερικής πολιτικής. Παράλληλα, έκανε λόγο για μια «νέα φάση» στη διμερή συνεργασία, με ενισχυμένες στρατηγικές και αμυντικές σχέσεις.

{https://x.com/clashreport/status/2051755697633997305}

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην τεχνολογική συνεργασία των δύο πλευρών, με τον Γερμανό υπουργό να στέκεται στην απόκτηση του ισραηλινού συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας Arrow 3, σημειώνοντας: «Το γεγονός ότι η ισραηλινή τεχνολογία προστατεύει πλέον τον γερμανικό εναέριο χώρο, με γεμίζει με ταπεινότητα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ωστόσο, πέρα από τη στρατηγική σύμπλευση, το Βερολίνο επιχείρησε να κρατήσει ισορροπίες σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή. Ο Γιόχαν Βάντεφουλ ζήτησε «επείγουσα βελτίωση» της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας, επισημαίνοντας ότι η κρίση εκεί δεν πρέπει να επισκιάζεται από άλλες συγκρούσεις. Επανέλαβε επίσης την αντίθεση της χώρας του σε μια de facto προσάρτηση της Δυτική Όχθη και υποστήριξε πως μόνο μια λύση δύο κρατών μπορεί να οδηγήσει σε διαρκή ειρήνη.

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ υιοθέτησε σκληρή γραμμή απέναντι στην Τεχεράνη, καταδικάζοντας τις «απρόκλητες» επιθέσεις και προειδοποιώντας ότι η στάση του Ιράν απειλεί τη διεθνή σταθερότητα και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας. Παράλληλα, αναφερόμενος στις εντάσεις στον Λίβανο, επέρριψε την ευθύνη στη Χεζμπολάχ, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ δέχεται επιθέσεις από περιοχές από τις οποίες έχει αποχωρήσει στο παρελθόν.

Κλείνοντας, ο ίδιος θέλησε να στείλει μήνυμα και για την ασφάλεια των θρησκευτικών κοινοτήτων, δηλώνοντας: «όποιος σηκώσει χέρι εναντίον των συνανθρώπων μας Χριστιανών, αντιμετωπίζεται και θα αντιμετωπίζεται ιδιαίτερα αυστηρά».