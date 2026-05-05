«Αν κάποιος έρθει για να σε σκοτώσει, σκότωσέ τον πρώτος, αυτός είναι ο κανόνας της Μέσης Ανατολής» λέει ο αρχηγός των IDF, υποστράτηγος Άβι Μπλουθ.

Ο αρχηγός της Κεντρικής Διοίκησης των IDF, ο υποστράτηγος Άβι Μπλουθ, φέρεται να ομολόγησε κυνικά σε πρόσφατο κλειστό φόρουμ ότι οι Ισραηλινές Δυνάμεις εφαρμόζουν διαφορετικές πολιτικές επιβολής του νόμου κατά των Ισραηλινών και Παλαιστινίων που πετούν πέτρες στη Δυτική Όχθη.

«Αν κάποιος έρθει για να σε σκοτώσει, σκότωσέ τον πρώτος, αυτός είναι ο κανόνας της Μέσης Ανατολής, έτσι σκοτώνουμε όπως δεν έχουμε κάνει από το 1967» παραδέχτηκε ενώ ομολόγησε και τους θανάσιμους πυροβολισμούς Παλαιστινίων που πετούσαν πέτρες.

Αν και ο Μπλουθ υπερασπίστηκε τη χρήση πραγματικών πυρών κατά των Παλαιστινίων που πετούν πέτρες, υποστήριξε ότι η χρήση τους από τα στρατεύματα των IDF εναντίον άλλων Εβραίων θα είχε «κοινωνιολογικές συνέπειες», σύμφωνα με την Haaretz, η οποία επικαλείται μια ηχογραφημένη συνομιλία ή αντίγραφο των δηλώσεων του ανώτερου αξιωματικού των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων. Ο Μπλουθ δεν αρνήθηκε τα αποσπάσματα που του αποδίδονται στο ρεπορτάζ.

Κάθε άλλο. Υπερηφανεύτηκε για το γεγονός ότι χαλάρωσε τους κανόνες εμπλοκής των IDF εναντίον των Παλαιστινίων, ιδίως εκείνων που προσπαθούν να διασχίσουν παράνομα το φράγμα ασφαλείας της Δυτικής Όχθης, ανέφερε η Haaretz.

Ο Μπλουθ, που γεννήθηκε σε οικισμό της Δυτικής Όχθης και σπούδασε σε μια θρησκευτική στρατιωτική ακαδημία στα κατεχόμενα εδάφη, μίλησε απερίφραστα για τη μεροληπτική στρατιωτική δικαιοσύνη που εφαρμόζουν οι στρατιώτες του. Είπε ότι είχαν πυροβολήσει 42 Παλαιστίνιους που πετούσαν πέτρες στους δρόμους της Δυτικής Όχθης πέρυσι και επέμεινε πως τέτοιες πράξεις ισοδυναμούσαν με τρομοκρατία.

Σημείωσε ακόμα πως ο στρατός δεν πυροβολεί Εβραίους μαχητές εποίκων επειδή έκαναν το ίδιο πράγμα. Το αιτιολόγησε λέγοντας πως σε μία περίπτωση, όπου ένας έποικος, που πετούσε πέτρες σε οδηγούς τραυματίστηκε από πυρά του στρατού, υπήρξε δημόσιος «σάλος».

«Οποιοδήποτε ανάλογο περιστατικό έχει σημαντικές επιπτώσεις στην κοινωνική προοπτική. είπε και ξεκάθαρα ομολόγησε πως «Ναι, υπάρχει διάκριση. Σημειώνεται ότι οι Παλαιστίνιοι υπόκεινται σε στρατιωτικό νόμο στη Δυτική Όχθη και υποβάλλονται σε μακρά κράτηση χωρίς δίκη, ενώ την ίδια ώρα για τα ίδια αδικήματα, οι Ισραηλινοί δικάζονται από πολιτικά δικαστήρια.

«Στο διαχωριστικό φράγμα στη Δυτική Όχθη, επιτρέπεται προς το παρόν η κράτηση ενός υπόπτου πυροβολώντας τον στο γόνατο ή κάτω από αυτό για να δημιουργηθεί «επίγνωση του φράγματος»», είπε ο Μπλουθ, προσθέτοντας ότι αυτό λειτουργεί ως αποτρεπτικό μέσο. «Υπάρχουν πολλά «λειψά μνημεία» σε παλαιστινιακά χωριά για όσους προσπάθησαν να διασχίσουν το φράγμα, οπότε υπάρχει ένα τίμημα που πληρώνεται», παραδέχτηκε.

Σε ό,τι αφορά σε όσους πετούν πέτρες κατά των στρατευμάτων, ο Μπλουθ τόνισε ότι κάθε παράνομος Παλαιστίνιος είναι εν δυνάμει τρομοκράτης και χαρακτήρισε τις πράξεις των IDF ως μέρος του «αγώνα επιβίωσης του ισχυρότερου».

Η προσέγγισή του τύπου «απαρτχάιντ», σύμφωνα με την οποία ο στρατός πυροβολεί μόνο Παλαιστίνιους που πετούν πέτρες, όχι Εβραίους, δικαιολογήθηκε με βάση τις «κοινωνιολογικές συνέπειες» των πυροβολισμών εναντίον των τελευταίων, ανέφερε η Haaretz σε κύριο άρθρο της και διερωτάται «έλαβε υπόψη τις «κοινωνιολογικές συνέπειες» αυτών των «άθλιων μνημείων» στους Παλαιστίνιους;».

Σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, περίπου 230 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στην Δυτική Όχθη από ισραηλινές δυνάμεις και εποίκους μόνο το 2025.

Ο Μπλουθ αποκάλυψε τώρα αυτό που όλοι ήδη γνώριζαν: ότι δηλαδή οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις συνεργάζονται με τους εποίκους που πραγματοποιούν τα καθημερινά πογκρόμ», σχολίασε η Haaretz. «Ο Μπλουθ το αποκαλεί ισραηλινή τρομοκρατία, αλλά όχι μόνο δεν προσπαθεί να την αποτρέψει με τον ίδιο τρόπο που οι IDF αποτρέπουν την παλαιστινιακή τρομοκρατία, αλλά στην πραγματικότητα την υποκινεί».

Με πληροφορίες της Haaretz/Guardian