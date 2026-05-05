Στη Βιέννη βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Akylas με την ελληνική αποστολή για τη Eurovision 2026.

Σε ρυθμούς Eurovision βρίσκεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα ο Akylas, ο φετινός εκπρόσωπος της Ελλάδας, που δείχνει να απολαμβάνει κάθε στιγμή της προετοιμασίας του.

Ο 27χρονος καλλιτέχνης μαζί με την ελληνική αποστολή και τον χορογράφο Φωκά Ευαγγελινό, βρίσκονται στη Βιέννη όπου και προετοιμάζονται για τη μεγάλη σκηνή του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού.

Ο Akylas που θα ερμηνεύσει το «Ferto» ολοκλήρωσε την πρώτη του πρόβα επί σκηνής, και αναμένεται να διαγωνιστεί στον Α’ Ημιτελικό, στην 4η θέση την Τρίτη 12 Μαΐου.

Αν και πίεση φαίνεται να είναι μεγάλη, ο καλλιτέχνης δείχνει να απολαμβάνει κάθε λεπτό, ενώ συχνά εκδηλώνει τον ενθουσιασμό και τη χαρά του που φέτος εκπροσωπεί την Ελλάδα.

Έτσι, το απόγευμα της Τρίτης 5 Μαΐου, δημοσίευσε ένα νέο στιγμιότυπο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου στέκεται στο πλευρό του Φωκά Ευαγγελινού.

Ο ίδιος απεικονίζεται στην κλασική του πόζα μέσα σε ένα κίτρινο παντελόνι, φορώντας ένα ιδιαίτερο σκουφί, ενώ ο χορογράφος του ποζάρει στο πλευρό του με μαύρα γυαλιά και δερμάτινο jacket.