Η Antigoni είναι η εκπρόσωπος της Κύπρου για τη Eurovision 2026 και η αποστολή βρίσκεται ήδη στην Βιέννη.

Το πρωί της Τρίτης 5 Μαΐου, η Antigoni, η εκπρόσωπος της Κύπρου, ανέβηκε στη σκηνή της Eurovision 2026, όπου πραγματοποίησε την πρώτη της τεχνική πρόβα, ενώ η δεύτερη είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 8 Μαΐου.

Η νεαρή καλλιτέχνιδα, αναμένεται να ερμηνεύσει το «Jalla» και η ίδια δείχνει ιδιαίτερα χαρούμενη με την απόδοσή της αλλά και με το τραγούδι της.

Στις πρώτες δηλώσεις που παραχώρησε στο φακό της Eurovision, η Antigoni, εμφανίζεται με ένα λευκό φόρεμα κεντημένο με πετράδια, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Στούντιο 4», θα είναι αυτό που θα φοράει και στην βραδιά του Β’ Ημιτελικού που διαγωνίζεται.

Η ίδια, φανερά ενθουσιασμένη, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Γεια σας, είμαι η Antigoni και εκπροσωπώ την Κύπρο και μόλις κατέβηκα από τη σκηνή από την πρώτη μου πρόβα. Θεέ μου, ήταν απίστευτα, έπρεπε να συγκρατηθώ από το να βάλω τα κλάματα καθ’ όλη τη διάρκεια. Συνέχεια βούρκωνα, σαν να συμβαίνει πραγματικά. Σας είπα ότι χορεύω πάνω στο τραπέζι και αυτό ακριβώς κάνουμε. Είμαι πολύ ευγνώμων, νιώθω πραγματικά ευλογημένη. Πάμε δυνατά Κύπρο!».

Οι πρώτες φωτογραφίες από την πρώτη πρόβα της Κύπρου στη Βιέννη, αναμένεται να έρθουν στο φως της δημοσιότητας μέσα στα επόμενα εικοσιτετράωρα, ωστόσο ήδη έχει γίνει γνωστό το σκηνικό και τα αντικείμενα που θα χρησιμοποιηθούν επί σκηνής.

Συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για ένα τεράστιο τραπέζι, με την Antigoni να κάνει πράξη τον στίχο «dancing on the table», δηλαδή «χορεύω στο τραπέζι».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για ένα τραπέζι που θα φιλοξενήσει τόσο την ερμηνεύτρια όσο και τις τέσσερις χορεύτριες που θα την συνοδεύσουν, έτσι ώστε να χορέψουν πάνω σε αυτό. Στην ανακοίνωση επίσης, γίνεται λόγος για εντυπωσιακούς LED φωτισμούς. Τέλος, όπως αναφέρεται και στο σχετικό ρεπορτάζ του «Στούντιο 4» οι θεατές αναμένεται να αντικρίσουν κίονες φωτισμένους σε μπλε χρώματα.

