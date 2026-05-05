Η Antigoni είναι η εκπρόσωπος της Κύπρου για τη Eurovision 2026. Όσα είπε μετά από την πρώτη της πρόβα στη Βιέννη.

Την Δευτέρα 4 Μαΐου, η Antigoni, η εκπρόσωπος της Κύπρου για τη Eurovision 2026, έφτασε στη Βιέννη με σκοπό να πραγματοποιήσει την πρώτη της πρόβα επί σκηνής και να τελειοποιήσει την τελική της εμφάνιση.

Η ερμηνεύτρια, εκπροσωπεί την Κύπρου με το τραγούδι «Jalla» του οποίου το βίντεο κλιπ και οι στίχοι κέρδισαν το ενδιαφέρον του κοινού ήδη από τις πρώτες ώρες της επίσημης κυκλοφορίας του.

Το πρωί της Τρίτης 5 Μαΐου, η Antigoni που διαγωνίζεται στον Β’ Ημιτελικό την Πέμπτη 14 Μαΐου, ανέβηκε στη σκηνή με σκοπό να τελειοποιήσει την τελική της παρουσία.

Αμέσως μετά, φανερά ενθουσιασμένη, παραχώρησε δηλώσεις στις κάμερες του θεσμού όπου απεικονίζεται μέσα σε ένα λευκό φόρεμα να αποκαλύπτει ορισμένα στοιχεία της σκηνικής της παρουσίας:

«Γεια σας, είμαι η Antigoni και εκπροσωπώ την Κύπρο και μόλις κατέβηκα από τη σκηνή από την πρώτη μου πρόβα. Θεέ μου, ήταν απίστευτα, έπρεπε να συγκρατηθώ από το να βάλω τα κλάματα καθ’ όλη τη διάρκεια. Συνέχεια βούρκωνα, σαν να συμβαίνει πραγματικά. Σας είπα ότι χορεύω πάνω στο τραπέζι και αυτό ακριβώς κάνουμε. Είμαι πολύ ευγνώμων, νιώθω πραγματικά ευλογημένη. Πάμε δυνατά Κύπρο!».

