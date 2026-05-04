Στον ρυθμό της Eurovision 2026 βρίσκεται η Βιέννη και ο Akylas πραγματοποίησε την πρώτη του πρόβα επί σκηνής.

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα πλέον μέχρι την ημέρα του μεγάλου τελικού της Eurovision 2026, που φέτος φιλοξενείται στη Βιέννη.

Η ελληνική αποστολή βρίσκεται ήδη στην Αυστρία, με τον Akyla να έχει πραγματοποιήσει ήδη την πρώτη του πρόβα επί σκηνής, ενώ οι πρώτες φωτογραφίες του κάνουν το γύρω του διαδικτύου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Στούντιο 4» της ΕΡΤ και την δημοσιογράφο Κέλλυ Βρανάκη, οι φαν του θεσμού αναμένεται να παρακολουθήσουν μία τρίλεπτη ιστορία με έντονα συναισθήματα να λαμβάνει χώρα επί σκηνής.

Οι πρώτες εικόνες θέλουν τον 27χρονο καλλιτέχνη να ταξιδεύει πάνω στη σκηνή με πατίνι, ενώ θα υπάρξει έντονη συγκίνηση και εναλλαγή συναισθημάτων.

Σε ό,τι αφορά τον Akyla, η Κέλλυ Βρανάκη που βρίσκεται στην Βιέννη, ανέφερε: «Είναι ένα παιδί, είναι τόσο ενθουσιασμένος με αυτό που του συμβαίνει. Δεν έχει δείξει να έχει άγχος μέχρι στιγμής. Θεωρώ ότι αν πάει με αυτή την ψυχολογία θα πάει πάρα πολύ καλά! Δεν κουράζεται ποτέ να βγάζει φωτογραφίες… Κρατάμε χαμηλά την μπάλα!».

Παράλληλα, το πρωί της Δευτέρας, μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα», προβλήθηκαν και οι πρώτες δηλώσεις που παραχώρησε ο 27χρονος καλλιτέχνης αμέσως μετά την πρώτη πρόβα στην μεγάλη σκηνή της Βιέννης:

«Γεια σας! Μόλις τελείωσα την πρώτη μου πρόβα και άλλαξα ρούχα πάρα πολύ γρήγορα! Είμαι τόσο ενθουσιασμένος, είμαι πάρα πολύ συγκινημένος που μπόρεσα να βιώσω όλα αυτά στη σκηνή της Eurovision και ανυπομονώ να δει ο κόσμος πόσες εκπλήξεις έχουμε… αλλά δεν θα πω κάτι ακόμα! Είμαι πολύ ενθουσιασμένος».

