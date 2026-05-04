Όσα δήλωσε ο Αντώνης Ρέμος μετά από τη συναυλία που παραχώρησε την Τουρκία.

Λίγες ημέρες έχουν περάσει από όταν ο Αντώνης Ρέμος παραχώρησε την τελευταία του εμφάνιση στο ΝΟΧ, το νυχτερινό κέντρο της Αθήνας που τα τελευταία χρόνια είχε γίνει η επαγγελματική του στέγη.

Στην συνέχεια, μέσω ανάρτησής του στο Instagram, ανακοίνωσε την απόφασή του να απέχει για ένα χρονικό διάστημα από τη νυχτερινή ζωή, ενώ παράλληλα ανανέωσε το ραντεβού με το κοινό του για το Σεπτέμβριο, στην μεγάλη συναυλία της Θεσσαλονίκη.

Το πρωί της Δευτέρας 4 Μαΐου, μέσα από «Το Πρωινό», προβλήθηκαν ορισμένες δηλώσεις που παραχώρησε ο ερμηνευτής σε ρεπόρτερ της εκπομπής.

Αρχικά, αναφέρθηκε στη συναυλία που παραχώρησε στην Τουρκία, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ήταν πολύ ωραία στην Τουρκία, δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Γιατί να έχουμε να χωρίσουμε κάτι; Πρέπει ντε και καλά να βρούμε τι μας χωρίζει; Δε πρέπει κάποια στιγμή να κοιτάξουμε και τι μας ενώνει; Εγώ πηγαίνω στην Τουρκία και τραγουδάω ελληνικά, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και τιμητικό. Τα τραγούδια και η μουσική πρέπει να ενώνουν».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, απάντησε στις ερωτήσεις αναφορικά με το επαγγελματικό του μέλλον, αναφέροντας: «Του χρόνου θα σας κάνω παρέα. Δε ξέρω παιδιά τι θα κάνω. Προς το παρόν είμαστε εδώ, τελείωσε η συναυλία αυτή, πάμε στα επόμενα. Θα τα πούμε όλα στην ώρα τους».

