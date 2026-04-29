Πώς απάντησε ο Νίκος Οικονομόπουλος σε ερώτηση για την προσωπική του ζωή;

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», παραχώρησε ο Νίκος Οικονομόπουλος, καθώς επέστρεφε στην Ελλάδα από το ταξίδι του που είχε πάει να παρακολουθήσει τον αγώνα Ολυμπιακός – Μόνακο.

Ο ερμηνευτής, έχει δηλώσει ανοιχτά στο παρελθόν την αγάπη του προς την ομάδα των ερυθρόλευκων, ενώ μιλώντας για τον αγώνα ευχήθηκε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Όταν ωστόσο ο Γρηγόρης Μπάκας, ρώτησε για το πώς αντιδράς σε δημοσιεύματα που αφορούν την προσωπική του ζωή, ο Νίκος Οικονομόπουλος, αποστασιοποιήθηκε, λέγοντας με χαμόγελο: «Δεν γελάω, δεν δίνω σημασία, ούτε προσπαθώ να απασχολήσω, αυτά… Την ευχή μου!».

Ο ίδιος μάλιστα, έχει δηλώσει στο παρελθόν πως δεν του αρέσει να απασχολεί η προσωπική του ζωή.