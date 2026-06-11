Σημαντική ευρωπαϊκή διάσταση αποκτά πλέον ο αγώνας για την υπεράσπιση της Κοινότητας των Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

28 ευρωβουλευτές από τις πολιτικές ομάδες της Αριστεράς (LEFT), των Πρασίνων (Greens), των Σοσιαλιστών (S&D) και μη εγγεγραμμένοι κατέθεσαν ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ πέντε ακόμη ευρωβουλευτές από τους ίδιους πολιτικούς χώρους εξέφρασαν τη στήριξή τους στην πρωτοβουλία.

Στην ερώτηση εκφράζονται σοβαρές ανησυχίες για την τήρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των κατοίκων. Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι, μέσω της απόφασης 864/2025, η Περιφέρεια Αττικής προωθεί την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων του ΕΣΠΑ για το συγκρότημα των Προσφυγικών. Ωστόσο, σε επίσημα έγγραφα το συγκρότημα χαρακτηρίζεται ως «κενό», παρότι κατοικείται από περισσότερους από 400 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων πάνω από 50 παιδιά, πρόσφυγες, άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας και άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Οι ευρωβουλευτές θέτουν κρίσιμα ερωτήματα προς την Επιτροπή σχετικά με τη συμμόρφωση του έργου με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060, τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των άμεσα επηρεαζόμενων κατοίκων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθώς και τη νομιμότητα της χρήσης ευρωπαϊκών κονδυλίων για ένα σχέδιο που ενδέχεται να οδηγήσει σε εκτοπισμό κατοίκων και κατάργηση υφιστάμενης μορφής κοινωνικής κατοικίας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται επίσης στους δύο απεργούς πείνας της κοινότητας, οι οποίοι συνεχίζουν τον αγώνα τους υπερασπιζόμενοι το δικαίωμα στη στέγη και την παραμονή των κατοίκων στα σπίτια τους. Οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέμβει ώστε να αποτραπούν παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων και περαιτέρω κίνδυνοι για τη ζωή τους.

Η πρωτοβουλία των ευρωβουλευτών έρχεται σε συνέχεια της επίσκεψης αντιπροσωπείας της Ομάδας της Αριστεράς (The Left) στα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, αλλά και της πρόσφατης παράστασης διαμαρτυρίας στις Βρυξέλλες, έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τη συμμετοχή κατοίκων, αλληλέγγυων και υποστηρικτών του αγώνα των Προσφυγικών.

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Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, ο Κώστας Αρβανίτης δήλωσε ότι «ο αγώνας για τα Προσφυγικά της Αλεξάνδρας έφτασε στις Βρυξέλλες και εμείς στεκόμαστε στο πλευρό των κατοίκων, εντός και εκτός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», υπογραμμίζοντας τη σημασία του χώρου ως ζωντανού κομματιού της ιστορίας και της κοινωνικής μνήμης της Αθήνας.

Η κατάθεση της ερώτησης αποτελεί σημαντικό βήμα διεθνοποίησης του ζητήματος και ενίσχυσης του αγώνα της Κοινότητας των Προσφυγικών για την προστασία της κατοικίας, της συλλογικής μνήμης και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ανθρώπων που ζουν και δραστηριοποιούνται στον ιστορικό αυτό χώρο.

Ακολουθεί η ερώτηση:

Question for written answer

to the Commission

Rule 144

Konstantinos Arvanitis (The Left)

Subject: Misuse of EU funds at Athens' Prosfygika: partnership principle violations and fundamental rights concerns

On 6 June 2025, the Attica Region (Greece) adopted decision 864/20251to redevelop Athens' Prosfygika using NSRF funds, with the European Commission allocating ERDF/ESF+ resources2.

Without consulting the residents, official documents falsely classify the inhabited complex of Prosfygika as "vacant", circumventing Art.8 of Regulation (EU)2021/1060. Prosfygika is a vibrant community of 400 people, including 50 minors and vulnerable groups, yet EU social inclusion funds are being used to dismantle an existing social housing model via forced evictions34.

This threat triggered protests, an international solidarity network, and two hunger strikes - one exceeding 120 days5- jeopardizing lives.

Greece has no national social housing framework, yet the project designates the renovated buildings as social housing – failing to comply with enabling condition 4.4 (Annex IV, Regulation (EU)2021/1060).

1. Was the Commission informed the complex is inhabited, and does it consider the "vacant" classification a violation of Article 8 of Regulation (EU) 2021/1060?

2. Will the Commission suspend reimbursement under Article 15(6) until Greece's compliance with enabling condition 4.4 is ensured and civil society participation is guaranteed?

3 .Given the severe risk to life, what steps will it take to avoid displacement, fundamental rights violations, and further risks to the hunger strikers?

• Konstantinos ARVANITIS – The LEFT

• Sakis ARNAOUTOGLOU – S&D

• Pernando BARRENA – The LEFT

• Gordan BOSANAC – Greens

• Mélissa CAMARA – Greens

• Damien CAREME – The LEFT

• Leila CHAIBI – The LEFT

• David CORMAND – Greens

• Nikolaos FARANTOURIS – S&D

• Estrella GALAN – The LEFT

• Martin GUENTHER – The LEFT

• Vicent Marzà IBANEZ – Greens

• Rudi KENNES – The LEFT

• Jaume Asens LLODRA – Greens

• Domenico LUCANO – The LEFT

• Ignazio MARINO – Greens

• Tilly METZ – Greens

• Ana MIRANDA PAZ – Greens

• Irene MONTERO – The LEFT

• Maria OHISALO – Greens

• Ilaria SALIS – The LEFT

• Mounir SATOURI – Greens

• Majdouline SBAI – Greens

• Benedetta SCUDERI – Greens

• Martin SCHIRDEWAN – The LEFT

• Isabel SERRA SANCHEZ – The LEFT

• Marie TOUISSAINT – Greens

• Maria ZACHARIA – NI