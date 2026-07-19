Οι τελικές αποφάσεις παραμένουν άμεσα συνδεδεμένες με την πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών και τις επιπτώσεις που προκαλεί η αυξημένη αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή.

Σενάρια για ένα νέο πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων προς επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εν όψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με τις τελικές αποφάσεις, ωστόσο, να παραμένουν άμεσα συνδεδεμένες με την πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών και τις επιπτώσεις που προκαλεί η αυξημένη αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή.

Στο επίκεντρο η μείωση του φόρου στις επιχειρήσεις

Στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο μείωσης του φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες, από το 22% στο 20%. Πρόκειται για ένα από τα σενάρια που εξετάζονται και αναμένεται να αξιολογηθούν το επόμενο διάστημα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις.

Καθοριστικός παράγοντας θα είναι ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον αβεβαιότητας για την οικονομία και ενδέχεται να επηρεάσουν το ενεργειακό κόστος, τον πληθωρισμό και συνολικά τις δημοσιονομικές αντοχές. Υπό αυτές τις συνθήκες, το οικονομικό επιτελείο καλείται να σταθμίσει το κόστος των παρεμβάσεων πριν καταλήξει στο τελικό πακέτο που θα τεθεί υπόψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Εκπτώσεις φόρου και αλλαγές στην προκαταβολή

Στα υπό εξέταση μέτρα περιλαμβάνεται επίσης η δυνατότητα παροχής έκπτωσης φόρου στις επιχειρήσεις που επιλέγουν την εφάπαξ εξόφληση του φόρου εισοδήματος, αντί της καταβολής του σε μηνιαίες δόσεις. Παράλληλα, εξετάζονται παρεμβάσεις στην προκαταβολή φόρου, αλλαγές στο σύστημα τεκμαρτού προσδιορισμού του εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών και η περαιτέρω ελάφρυνση των επιχειρήσεων από φορολογικές επιβαρύνσεις.

Κίνητρα για τους συνεπείς φορολογούμενους

Στον ευρύτερο σχεδιασμό βρίσκεται και η δημιουργία ενός πλαισίου επιβράβευσης της φορολογικής συνέπειας. Η συζήτηση αφορά την παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις που δεν έχουν ληξιπρόθεσμες φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές, καταβάλλουν εμπρόθεσμα τον ΦΠΑ και διατηρούν συνεπή φορολογική συμπεριφορά.

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Μεταξύ των σεναρίων που έχουν τεθεί προς αξιολόγηση είναι ακόμη η παροχή πρόσθετων φορολογικών κινήτρων σε επιχειρήσεις που αυξάνουν την απασχόληση, η καθιέρωση ενός «bonus φορολογικής συνέπειας», καθώς και ευνοϊκότερη μεταχείριση κερδών που επανεπενδύονται σε παραγωγικές, ψηφιακές και πράσινες επενδύσεις.

Οι διεθνείς εξελίξεις

Οι προτάσεις αυτές, πάντως, τελούν υπό την αίρεση των δημοσιονομικών εξελίξεων. Η κυβέρνηση επιδιώκει να διατηρήσει περιθώρια για παρεμβάσεις που θα στηρίξουν την επιχειρηματικότητα και τη μεσαία τάξη, χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο οι δημοσιονομικοί στόχοι, σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή ενισχύουν τους εξωτερικούς κινδύνους για την ελληνική οικονομία.

Το τελικό εύρος των μέτρων αναμένεται, συνεπώς, να κριθεί πιο κοντά στη ΔΕΘ, όταν θα υπάρχει σαφέστερη εικόνα τόσο για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τα φορολογικά έσοδα όσο και για τις οικονομικές συνέπειες των διεθνών εξελίξεων. Μέχρι τότε, το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται εναλλακτικά σενάρια, τα οποία θα ιεραρχηθούν ανάλογα με τον δημοσιονομικό χώρο που θα είναι τελικά διαθέσιμος.