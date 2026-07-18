Η νέα ρύθμιση προβλέπει έως 72 μηνιαίες δόσεις, με το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης να ορίζεται στα 30 ευρώ.

Νέα δυνατότητα για τη ρύθμιση παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών έχουν από σήμερα οι φορολογούμενοι, καθώς ενεργοποιήθηκε η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση έως και 72 μηνιαίων δόσεων.

Σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η οποία εκδόθηκε στο πλαίσιο των μέτρων του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το ιδιωτικό χρέος, οι δικαιούχοι μπορούν να εξοφλήσουν τμηματικά παλαιές οφειλές, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν βεβαιωμένες οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Εφόσον οι συγκεκριμένες οφειλές είχαν ενταχθεί στο παρελθόν σε άλλη ρύθμιση, αυτή θα πρέπει να έχει χαθεί έως τις 20 Απριλίου 2026. Παράλληλα, κατά την υποβολή της νέας αίτησης, οι οφειλές δεν θα πρέπει να βρίσκονται σε άλλο ενεργό καθεστώς ρύθμισης.

Η νέα ρύθμιση προβλέπει έως 72 μηνιαίες δόσεις, με το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης να ορίζεται στα 30 ευρώ.

Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων είναι επίσης η υποβολή όλων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας, έως και το φορολογικό έτος 2024. Επιπλέον, μετά την παρέλευση ενός μήνα από την ένταξη στη ρύθμιση, ο οφειλέτης δεν θα πρέπει να έχει άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές, ενώ αποκλείονται όσοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

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Οι αιτήσεις υποβάλλονται ψηφιακά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 μέσω της πύλης myAADE, ακολουθώντας τη διαδρομή «Ο Λογαριασμός μου > Ρυθμίσεις Οφειλών > Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών ν.5313/2026».

Η ρύθμιση ενεργοποιείται με την καταβολή της πρώτης δόσης, η οποία πρέπει να γίνει εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι φορολογούμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία εξυπηρέτησης my1521 της ΑΑΔΕ, είτε τηλεφωνικά στο 1521, από Δευτέρα έως Παρασκευή, είτε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας εξυπηρέτησης.