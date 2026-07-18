Η απώλειά του προκάλεσε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, καθώς ο Λορέντζο Καριέρε είχε γίνει ιδιαίτερα αγαπητός στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο τηλεοπτικό πρόγραμμα «Bar» του MEGA στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ενώ στη συνέχεια ασχολήθηκε και με τη μουσική.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Ιουλίου η εξόδιος ακολουθία του Λορέντζο Καριέρε, με συγγενείς, φίλους και ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του να δίνουν το «παρών» για να τον αποχαιρετήσουν.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό, όπου πλήθος ανθρώπων συγκεντρώθηκε για να τιμήσει τη μνήμη του 51χρονου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή έπειτα από σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Παρουσία φίλων και συνεργατών στο ύστατο χαίρε

Στην εκκλησία βρέθηκαν άνθρωποι από το οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον, αλλά και πρόσωπα από τον χώρο της τηλεόρασης και της μουσικής που είχαν γνωρίσει και συνεργαστεί με τον Λορέντζο Καριέρε.

Ιδιαίτερα συγκινημένη ήταν η οικογένειά του, με τη σύζυγό του Έλενα Κατραβά και τους δύο γιους τους να βρίσκονται ανάμεσα στους ανθρώπους που τον συνόδευσαν στην τελευταία του διαδρομή.

Ο Λορέντζο Καριέρε τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει μια πιο διακριτική ζωή, μακριά από τη συνεχή δημοσιότητα, έχοντας αφιερωθεί στην οικογένειά του.

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Η πορεία που άφησε το δικό της αποτύπωμα

Ο Λορέντζο Καριέρε έγινε γνωστός στο ελληνικό κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο reality «Bar», όπου ξεχώρισε για την προσωπικότητά του και κέρδισε την αγάπη των τηλεθεατών.

Αργότερα συνέχισε τη δημιουργική του πορεία στη μουσική, συμμετέχοντας στο συγκρότημα «Φίλοι για Πάντα», ενώ παρέμεινε αγαπητό πρόσωπο για όσους τον είχαν γνωρίσει μέσα από την τηλεοπτική του παρουσία.

Ο θάνατός του, σε ηλικία μόλις 51 ετών, σκόρπισε θλίψη σε όσους τον γνώρισαν, με πολλούς να τον αποχαιρετούν ως έναν άνθρωπο χαμηλών τόνων, οικογενειάρχη και ιδιαίτερα αγαπητό στον κύκλο του.