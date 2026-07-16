Αποχαιρετάει τον αγαπημένο του κουμπάρο.

Συγκίνηση και θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος του Λορέντζο Καριέρε, ο οποίος έφυγε χθες σε ηλικία 51 ετών, μετά από δύσκολη μάχη με ασθένεια.

Ο Λορέντζο είχε γίνει ιδιαίτερα αγαπητός μέσα από το τηλεπαιχνίδι «Bar», με την ατάκα του «Τι λες τώρα», να μας μεταφέρει το 2002, όπου το συγκεκριμένο τηλεπαιχνίδι ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά προγράμματα της εποχής.

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Ο γιος της θρυλικής περσόνας «Ματούλα», το τελευταίο διάστημα νοσηλευτόταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο, δίνοντας γενναία μάχη με ασθένεια.

Ο κουμπάρος του ο οποίος βρισκόταν στο πλευρό του, με μία συγκινητική ανάρτηση στο instagram αποχαιρέτησε τον Λορέντζο, περιγράφοντας τα όσα συνέβησαν την ημέρα που πέθανε, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην σύζυγό του, Έλενα Κατραβά, η οποία στάθηκε στο πλευρό του διακριτικά αλλά πάντα ήταν βράχος.

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Η ανάρτηση του κουμπάρου του

Αγαπημένε μου Λορέντζο ,

Μόλις γύρισα σπίτι μετά από μία γαμημένη μέρα. Μαζευτήκαμε σπίτι σας λίγοι καλοί φίλοι μετά το νοσοκομείο και μιλούσαμε για σένα. Σίγουρα από κάποια γωνιά θα μας τα έχωνες γιατί θα ήθελες να δεις την Αργεντινή να συντρίβει την Αγγλία , όπως και έγινε. Κουμπάρε ήσουν ένας πολύ όμορφος άνθρωπος και εξωτερικά και εσωτερικά. Κατάφερες τις φουρτούνες της ζωής σου να τις τιθασεύσεις και να ημερέψεις τους δαίμονές που σε κυκλώνανε από την κούνια σου. Κατάφερες να βρεις τη γυναίκα της ζωής σου, την αγαπημένη σου Έλενα, και μαζί να κάνετε μια όμορφη και δεμένη οικογένεια, αυτό δηλαδή που μόνο εσύ ήξερες πόσο πολύ είχες στερηθεί και πόσο πολύ αποζητούσες. Φέρατε στον κόσμο δύο υπέροχα παιδιά που σας λατρεύουν και τα μεγαλώσατε με όλη σας την αγάπη και την τρυφερότητα.

Η ζωή σου ήταν σαν μυθιστόρημα και όσες φορές μιλούσες για τα παλιά σκεφτόμουνα πόσο ενδιαφέρον θα είχε να έγραφες ένα βιβλίο. Είχαμε πει να το κάναμε παρέα κάποια στιγμή. Εσένα όμως δε σε ενδιαφέρανε όλα αυτά. Ήθελες να προχωρήσεις μπροστά και να τα αφήσεις πίσω σου , παρόλο που κάποιες φορές σε τραβάγανε προς τα πίσω. Εσύ είχες μυαλό και καρδιά μόνο για την Έλενα, τον Αλεσάντρο και το Ρομπέρτο.

Όσο για την Έλενα Λορέντζο μου, βράχος των βράχων αγόρι μου. Βράχος των βράχων.

Πάντα δίπλα σου ανάλαφρη σαν αερικό, διακριτική και δυνατή, χωρίς ανάσα, χωρίς παράπονο. Μόνο σήμερα το πρωί που μου’πε εκείνο το «άλλα σχέδια είχαμε» και έγινα χίλια κομμάτια. Και χθες που της έγραψα αν χρειάζεται κάτι και μου απάντησε : ένα θαύμα…

Να ξέρεις κουμπάρε μου πως το θαύμα πάντως εσύ το έκανες. Ήσουν ο καλύτερος οικογενειάρχης και ο πιο τρυφερός και σωστός μπαμπάς που είχα γνωρίσει. Το Θαύμα σου Λορεντζάκο μου είναι οι δύο υπέροχοι γιοί σου

Εκεί φίλε σκόραρες.

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