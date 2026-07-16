Ερευνητές στη Βαυαρία εργάζονται πάνω σε μια τεχνολογία που θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι εγκληματολογικές έρευνες

Ένας τόπος εγκλήματος είναι συχνά προσβάσιμος μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, όλα τα σχετικά ευρήματα θα πρέπει να καταγράφονται γρήγορα και προσεκτικά γιατί ακόμη και οι μικρές λεπτομέρειες μπορούν να αποδειχθούν κρίσιμες.

Ερευνητές του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου του Μονάχου (TUM) εργάζονται πάνω σε μια τεχνολογία που θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι εγκληματολογικές έρευνες.

Σε συνεργασία με το Κρατικό Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών της Βαυαρίας (Bayerisches Landeskriminalamt, BLKA) αναπτύσσουν «έξυπνα» τρισδιάστατα ψηφιακά δίδυμα τόπων εγκλήματος, τα οποία δεν θα λειτουργούν απλώς ως φωτορεαλιστικές αναπαραστάσεις, αλλά ως διαδραστικά περιβάλλοντα που, μέσω τεχνητής νοημοσύνης, θα μπορούν να απαντούν σε ερωτήσεις των ανακριτών.

Η τρισδιάστατη αποτύπωση ενός τόπου εγκλήματος δεν αποτελεί νέα πρακτική. Ήδη σήμερα, οι γερμανικές αστυνομικές αρχές δημιουργούν λεπτομερή 3D μοντέλα αξιοποιώντας εκατοντάδες ή ακόμη και χιλιάδες φωτογραφίες, ώστε οι ερευνητές των εγκληματολογικών εργαστηρίων να μπορούν να επιστρέφουν ψηφιακά στον χώρο ακόμη και μήνες ή χρόνια μετά τη συλλογή των στοιχείων.

Το νέο ερευνητικό έργο, ωστόσο, πηγαίνει ένα ακόμη βήμα παραπέρα. Στόχος των επιστημόνων είναι μια ψηφιακή σκηνή εγκλήματος να μπορεί να «αναζητηθεί» μέσω φυσικής γλώσσας.

Ένας ανακριτής θα μπορεί, για παράδειγμα, να ρωτήσει: «Ψάξε για ένα κόκκινο μπουφάν» ή «Πόσα μαχαίρια υπάρχουν στον χώρο;» ή «Δείξε μου όλα τα αιχμηρά αντικείμενα».

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Η τεχνητή νοημοσύνη θα εντοπίζει αυτόματα τα σχετικά αντικείμενα, θα τα ταξινομεί και θα τα επισημαίνει μέσα στο τρισδιάστατο μοντέλο, επιτρέποντας την άμεση αξιοποίησή τους κατά την εξέλιξη της έρευνας.

Η φιλοδοξία των ερευνητών δεν περιορίζεται στην αναγνώριση αντικειμένων. Μακροπρόθεσμα επιδιώκουν να συγκεντρώνουν στον ίδιο εικονικό χώρο κάθε διαθέσιμο ίχνος, από φυσικά αντικείμενα μέχρι βιολογικά ή ψηφιακά δεδομένα, ώστε να αποκαλύπτονται οι μεταξύ τους σχέσεις.

Ένα τέτοιο ολοκληρωμένο μοντέλο θα μπορούσε να βοηθήσει τους ανακριτές να κατανοούν ευκολότερα πώς συνδέονται πρόσωπα, αντικείμενα και γεγονότα, ανασυνθέτοντας με μεγαλύτερη ακρίβεια τη σειρά των συμβάντων.

Ταχύτερη επεξεργασία χιλιάδων φωτογραφιών

Η δημιουργία ενός ψηφιακού διδύμου ενός χώρου εγκλήματος απαιτεί τεράστιο όγκο εικόνων, γεγονός που μέχρι σήμερα επιβραδύνει σημαντικά τη διαδικασία.

Η ομάδα του TUM έχει ήδη αναπτύξει έναν αλγόριθμο που εντοπίζει αυτόματα τις φωτογραφίες οι οποίες δεν προσφέρουν αξιοποιήσιμη πληροφορία και τις αφαιρεί από την επεξεργασία. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται αισθητά ο χρόνος που απαιτείται για τη δημιουργία του τρισδιάστατου μοντέλου, χωρίς να θυσιάζεται η ακρίβειά του.

Το επόμενο βήμα της έρευνας αφορά την κατανόηση των χωρικών σχέσεων μεταξύ αντικειμένων μέσα στον τόπο του εγκλήματος.

Οι ερευνητές εργάζονται με συναρτήσεις που μπορούν να υπολογίζουν γραμμές ορατότητας (line-of-sight analysis), επιτρέποντας στους ερευνητές να εξετάζουν ερωτήματα όπως αν κατά τη στιγμή ενός εγκλήματος μπορούσαν δύο άτομα να βλέπουν το ένα το άλλο από συγκεκριμένες θέσεις; Ποια σημεία του δωματίου ήταν ορατά; ή Ποια αντικείμενα εμπόδιζαν το οπτικό πεδίο;

Τέτοιες αναλύσεις πραγματοποιούνται σήμερα με πολύ πιο χρονοβόρες διαδικασίες ή απαιτούν εξειδικευμένες προσομοιώσεις.

Το έργο που θα ολοκληρωθεί το 2028 αναπτύσσεται από κοινού μεταξύ ερευνητών και στελεχών της αστυνομίας, ώστε οι τεχνολογίες να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των ερευνών.

Το TUM επικεντρώνεται στις μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης, φωτογραμμετρίας και ανάλυσης δεδομένων, ενώ το Κρατικό Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών της Βαυαρίας αξιολογεί τις εφαρμογές που αναπτύσσουν οι επιστήμονες σε πραγματικά επιχειρησιακά σενάρια και συμβάλλει στη διαμόρφωση των τελικών εργαλείων.

Οι τεχνολογίες που έχουν ήδη αναπτυχθεί προγραμματίζεται να ενσωματωθούν σταδιακά στις διαδικασίες των Κρατικών Γραφείων Εγκληματολογικών Ερευνών της Βαυαρίας και της Έσσης.

Η μακροπρόθεσμη φιλοδοξία είναι η δημιουργία ψηφιακών διδύμων να γίνεται εύκολα ακόμη και από αστυνομικούς της πρώτης γραμμής, χρησιμοποιώντας απλώς την κάμερα ενός smartphone.

Εάν το εγχείρημα πετύχει, η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα περιορίζεται στην ανάλυση αποδεικτικών στοιχείων, αλλά θα λειτουργεί ως ένας ψηφιακός συνεργάτης των ανακριτών, ικανός να «κατανοεί» τον χώρο ενός εγκλήματος και να απαντά σε ερωτήματα που μέχρι σήμερα απαιτούσαν ώρες ή ημέρες χειροκίνητης διερεύνησης.

Πρόκειται για ένα ακόμη παράδειγμα του πώς τα ψηφιακά δίδυμα και η τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπονται από βιομηχανικά εργαλεία σε κρίσιμες τεχνολογίες για τη δημόσια ασφάλεια και την εγκληματολογία.

Πηγή: TUM