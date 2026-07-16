Ο Γιώργος Γεωργαντάς ανακοίνωσε στο Σώμα την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Παύλος Πολάκης ανήκει και τυπικά πλέον στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Η επανένταξή του ανακοινώθηκε επισήμως από τον προεδρεύων της σημερινής συνεδρίασης, Γιώργο Γεωργαντά, ο οποίος ενημέρωσε το Σώμα ότι ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Αμανατίδης, γνωστοποίησε με επιστολή του την επανένταξη του βουλευτή Χανίων.

«Ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μάς γνωστοποιεί την επανένταξη του Παύλου Πολάκη. Με επιστολή του ο βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης, μάς γνωστοποιεί την προσχώρησή του στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Γεωργαντάς.

Η ανακοίνωση στην Ολομέλεια ολοκληρώνει και τυπικά την επιστροφή του βουλευτή Χανίων στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

«Επανήλθα! Για τρίτη φορά!»

Ο Παύλος Πολάκης επανεντάχθηκε χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, με τον νέο γραμματέα Γιάννη Αμανατίδη να στέλνει σχετικό αίτημα στον πρόεδρο της Βουλής. Αυτή είναι η τρίτη φορά που ο Παύλος Πολάκης επανέρχεται στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ μετά από την διαγραφή του, με τον ίδιο να γράφει σε πανηγυρικό τόνο στο Facebook: «Επανήλθα! Για τρίτη φορά!».

Υπενθυμίζεται πως ο Παύλος Πολάκης είχε τεθεί εκτός κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα τον Φεβρουάριο του ‘23, ενώ την ίδια επιλογή είχε κάνει και ο Στέφανος Κασσελάκης τον Ιούλιο του ‘24, ενώ ο Σωκράτης Φάμελλος τον διέγραψε για τρίτη φορά τον περασμένο Μάιο.

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Υπενθυμίζεται πως ο Παύλος Πολάκης είχε τεθεί εκτός κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα τον Φεβρουάριο του ‘23, ενώ την ίδια επιλογή είχε κάνει και ο Στέφανος Κασσελάκης τον Ιούλιο του ‘24, ενώ ο Σωκράτης Φάμελλος τον διέγραψε για τρίτη φορά τον περασμένο Μάιο.