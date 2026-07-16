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Εκτός ΣΥΡΙΖΑ και η Πόπη Τσαπανίδου

Χωρίς τέλος οι αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ, με την Πόπη Τσαπανίδου να προσθέτει πριν από λίγο το όνομα της στην μακρά λίστα των βουλευτών που ανεξαρτητοποιήθηκαν από το κόμμα τις τελευταίες ημέρες.

Πρόκειται για τη δέκατη βουλευτή που αποχωρεί, μετά τους Κατερίνα Νοτοπούλου και Γιώργο Καραμέρο που παρέδωσαν την έδρα, τον Συμεών Κεδίκογλου που ανακοίνωσε πως παραιτείται του βουλευτικού αξιώματος και τους Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, Γιώργο Γαβρήλο, Γιώργο Ψυχογιό, Αλέξανδρο Μεικόπουλο, Χάρη Μαμουλάκη και Μαρίνα Κοντοτόλη που ανεξαρτητοποιήθηκαν.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετρά πλέον 16 βουλευτές, ενώ λόγω των τελευταίων εξελίξεων ματαιώνεται η αυριανή συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του ΣΥΡΙΖΑ για την ενεργειακή μετάβαση.

Η επιστολής της Πόπης Τσαπανίδου προς τον Νικήτα Κακλαμάνη: