Η υπομονή του Παύλου Πολάκη με τον ΣΥΡΙΖΑ έχει αρχίσει να εξαντλείται.

Ένα οργανωμένο σχέδιο, το οποίο ως στόχο έχει να οδηγηθεί ο Παύλος Πολάκης εκτός ΣΥΡΙΖΑ, βλέπουν να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, πρόσωπα από το περιβάλλον του χανιώτη βουλευτή.

Παρά το γεγονός ότι ο κ.Πολάκης είχε πάρει σχεδόν 50% στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές και ενώ είναι σαφές ότι διατηρεί ισχυρή κοινωνική βάση, κάποιοι επιχειρούν την απόφαση για την ηγεσία του κόμματος να τη λάβει μια ομάδα οκτώ βουλευτών!

Χωρίς καν οι δύο υποψήφιοι για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας να παρουσιάσουν το σχέδιο τους ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, χωρίς τη γνώμη των μελών της καθοδήγησης, χωρίς τη γνώμη της -όποιος- βάσης έχει παραμείνει.

Σας έχου,με ξανά από τη στήλη, ότι η υπομονή του Παύλου Πολάκη με τον ΣΥΡΙΖΑ έχει αρχίσει να εξαντλείται.

Α.Γ.