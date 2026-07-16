«Τα σοβαρά προβλήματα και οι ιδιαιτερότητες συμπεριφοράς στις οποίες αναφερόμουν υπαινικτικά δεν αφορούν σε καμία περίπτωση το αν ήταν ΑΜΕΑ ή όχι, παρά μόνον σε αντικοινωνικές συμπεριφορές», τονίζει ο δήμαρχος Άργους μετά τον σάλο που προκάλεσε.

Την παραίτησή της από δημοτική σύμβουλος στον δήμο Άργους - Μυκηνών υπέβαλε η Αναστασία Αργυροπούλου, με αφορμή τις αδιανόητες δηλώσεις του δημάρχου Γιάννη Μαλτέζου για τη δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή από πυρά αστυνομικών - τους οποίους ο ίδιος έσπευσε να υπερασπιστεί ενοχοποιώντας τη μητέρα του θύματος επειδή... επέτρεπε στον αυτιστικό γιο της να βγαίνει από το σπίτι και να μην ζει ως φυλακισμένος.

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η δημοτική σύμβουλος ανακοίνωσε την παραίτησή της, αφήνοντας αιχμές κατά του δημάρχου: «Η πρόσφατη τραγική απώλεια ενός νέου ανθρώπου και οι δημόσιες τοποθετήσεις του Δημάρχου, κ. Ιωάννη Μαλτέζου, που ακολούθησαν, κατέστησαν σαφές ότι υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά αντίληψης ως προς τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνομαι τον θεσμικό μας ρόλο και την ευθύνη που απορρέει από την εμπιστοσύνη των πολιτών».

«Πιστεύω ότι η άσκηση δημόσιου αξιώματος προϋποθέτει θεσμικότητα, ενσυναίσθηση, υπευθυνότητα και ιδιαίτερη προσοχή στον δημόσιο λόγο, ιδίως όταν αναφερόμαστε σε γεγονότα που δοκιμάζουν την κοινωνική συνοχή και αγγίζουν βαθιά την τοπική κοινωνία. Υπό το πρίσμα αυτό, η παραίτησή μου αποτελεί τη μόνη συνεπή επιλογή απέναντι στις αρχές και στις αξίες που υπηρετώ», υπογραμμίζει.

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«Παρερμήνευσαν τη δήλωσή μου», απαντά ο δήμαρχος - «Δεν μίλησα για αυτισμό, αλλά για... αντικοινωνικές συμπεριφορές»

Λίγες ώρες αργότερα, ο δήμαρχος Άργους ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Facebook ότι τη θέση της Αργυροπούλου στο δημοτικό συμβούλιο καταλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Μαραγκός, προχωρώντας μάλιστα σε μία... διευκρίνιση, «σε απάντηση όλων όσοι θέλησαν να παρερμηνεύσουν τη δήλωση μου για το τραγικό συμβάν».

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Υπενθυμίζεται ότι στην αρχική του δήλωση - που προφανώς δεν αφήνει περιθώριο παρερμηνείας - ο κ. Γ. Μαλτέζος μεταξύ άλλων ανέφερε: «Ακούσαμε τη μητέρα του θανόντος να αναφέρεται στα σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς και την ιδιαιτερότητα του παιδιού της. Εννοείται ότι ένας νέος άνθρωπος χάθηκε και αυτό είναι ένα τραγικό γεγονός που δεν επιδέχεται σχετικοποίησης. Το ερώτημα όμως είναι αμείλικτο: Όταν γνωρίζεις ότι ένας νέος άνθρωπος αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, πώς τον αφήνεις να κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης, οδηγώντας επικίνδυνα και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο ζωής αθώους πολίτες; Τι έκανες για να αποτρέψεις ένα τέτοιο συμβάν; Πώς διαφυλάσσεται αντίστοιχα η κοινωνία; Αν εκείνη τη μέρα το όχημα αυτό παρέσυρε και σκότωνε ένα παιδί στους δρόμους του Άργους (μια πιθανότητα απολύτως ορατή με βάση τη συμπεριφορά του), τι θα λέγαμε σήμερα;».

«Εκφράζω την απόλυτη και ειλικρινή μου στήριξη στους δύο αστυνομικούς και στις οικογένειές τους, που δοκιμάζονται σκληρά», έσπευσε να πει για τους «οικογενειάρχες» αστυνομικούς που «γάζωσαν» με 21 σφαίρες τον Θοδωρή.

Στη... διευκρινιστική του δήλωση, ο δήμαρχος επισημαίνει ότι «Πουθενά στο κείμενο της δήλωσης μου δεν υπήρχε καν νύξη ούτε για αυτισμό ούτε για άτομο με αναπηρία ούτε τίποτα σχετικό. Τα σοβαρά προβλήματα και οι ιδιαιτερότητες συμπεριφοράς στις οποίες αναφερόμουν υπαινικτικά δεν αφορούν σε καμία περίπτωση το αν ήταν ΑΜΕΑ ή όχι, παρά μόνον σε αντικοινωνικές συμπεριφορές».

Μάλιστα, επισημαίνει ότι ως δήμαρχος μεταξύ άλλων συνέβαλε «στη μονιμοποίηση πληθώρας συμβασιούχων ΑΜΕΑ, τόσο στο Δήμο όσο και στη ΔΕΥΑΑΡΜ»...

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