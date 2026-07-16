Ένα σμήνος κουνουπιών κατάφερει και μπήκε σε αεροπλάνο της Ryanair.

Μετά το περιστατικό με το σπασμένο παράθυρο σε πτήση της Ryanair με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, ακόμη ένα συμβάν έρχεται να προκαλέσει αίσθηση και να εντείνει την αρνητική δημοσιότητα γύρω από τη γνωστή αεροπορική εταιρεία.

Συγκεκριμένα, τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που δείχνει σμήνος κουνουπιών να έχει κατακλύσει το εσωτερικό αεροσκάφους της Ryanair, προκαλώντας αναστάτωση στους επιβάτες.

Μάλιστα, η κατάσταση χαρακτηρίστηκε τόσο ανυπόφορη, ώστε η αεροπορική εταιρεία αναγκάστηκε να προχωρήσει σε αλλαγή αεροσκάφους για τη συγκεκριμένη πτήση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djzrpogixg1t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο απόλυτος τρόμος

Τον απόλυτο τρόμο έζησαν οι επιβάτες της πτήσης της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη στο Μέμινγκεν της Γερμανίας, το πρωί της προηγούμενης Πέμπτης.

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Ένα από τα παράθυρα του αεροσκάφους της Ryanair έσπασε, με συνέπεια να επικρατήσουν στιγμές πανικού για τους επιβάτες της πτήσης.

Ένας άνδρας κινδύνευσε σοβαρά, καθώς λόγω της αποσυμπίεσης της καμπίνας το παράθυρο τον τράβηξε και το σώμα του από τους ώμους και πάνω ήταν έξω με το αεροπλάνο να πετά.

Οι επιβάτες, και ιδιαίτερα η σύζυγός του, πανικόβλητοι τον κρατούσαν για να μην παρασυρθεί από τη δύναμη του αέρα προς το κενό. Το αεροσκάφος της Ryanair πετούσε σε ύψος περίπου 20.000 ποδιών, όπου οι συνθήκες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση, με κίνδυνο να εξελιχθεί το περιστατικό σε τραγωδία.

Όλα ξεκίνησαν στον αέρα από βλάβη στον κινητήρα του αεροσκάφους. Ακούστηκε, όπως περιέγραψαν, ένας δυνατός θόρυβος, ένα από το παράθυρο έσπασε και ένας από τους επιβάτες έδωσε μάχη για τη ζωή του.

Σε νέα βίντεο που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, φαίνεται η κατάσταση πανικού που επικρατεί μέσα στο αεροσκάφος και το σπασμένο παράθυρο. Οι επιβάτες είναι έντρομοι φορούν τις μάσκες τους.

{https://x.com/adnnoticiasmx/status/2075661332368748958}