Ο Νιλ είχε υποβληθεί σε θεραπεία για λέμφωμα non-Hodgkin τα τελευταία χρόνια, αλλά ανακοίνωσε το 2026 ότι βρισκόταν σε ύφεση χάρη στη γονιδιακή θεραπεία που είχε τροποποιήσει το ανοσοποιητικό του σύστημα.

Ο ηθοποιός Σαμ Νιλ, διάσημος για τον ρόλο του παλαιοντολόγου Άλαν Γκραντ στην κλασική ταινία «Jurassic Park», πέθανε από πνευμονία, ανακοίνωσε σήμερα ο ατζέντης του.

Ο Νεοζηλανδός ηθοποιός πέθανε τη Δευτέρα σε ηλικία 78 ετών, ανέφερε η οικογένειά του σε ανακοίνωσή της. «Ο Σαμ πέθανε από πνευμονία. Πριν αρρωστήσει, ο Σαμ είχε πολεμήσει γενναία και είχε νικήσει το λέμφωμα με μια νέα θεραπεία που ονομάζεται θεραπεία CAR-T», ανέφερε ο επί σειρά ετών ατζέντης του, ο Φίλιπ Γκρεντς, σε ανακοίνωσή του στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Radio New Zealand. «Έχω μιλήσει με την οικογένειά του και θέλω να διευκρινίσω ορισμένες λεπτομέρειες για τους θαυμαστές του», πρόσθεσε. Η οικογένεια του ηθοποιού είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι ο γεννημένος στη Βόρεια Ιρλανδία ηθοποιός βρισκόταν σε ύφεση από τον καρκίνο του κατά τη στιγμή του θανάτου του.

Ο Νιλ είχε υποβληθεί σε θεραπεία για λέμφωμα non-Hodgkin τα τελευταία χρόνια, αλλά ανακοίνωσε το 2026 ότι βρισκόταν σε ύφεση χάρη στη γονιδιακή θεραπεία που είχε τροποποιήσει το ανοσοποιητικό του σύστημα. «Δεδομένου ότι ο Σαμ ήταν ένας εξαιρετικά κλειστός άνθρωπος που μισούσε τα φώτα της δημοσιότητας, η οικογένειά του θα τον τιμήσει με μια ιδιωτική τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο αγρόκτημά του στη Νέα Ζηλανδία, σε ημερομηνία που δεν έχει ακόμη καθοριστεί», πρόσθεσε ο Φίλιπ Γκρεντς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ηθοποιός είχε γυρίσει τέσσερις ταινίες τον προηγούμενο χρόνο, οι οποίες επρόκειτο να κυκλοφορήσουν «τους επόμενους μήνες». Ο Σαμ Νιλ έγινε παγκοσμίως γνωστός το 1993 υποδυόμενος τον Δρα Άλαν Γκραντ στην χολιγουντιανή ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ «Jurassic Park». Ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκε σε δύο συνέχειες του «Τζουράσικ Παρκ», η καριέρα του περιλαμβάνει δεκάδες άλλα έργα στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, όπως τα «Peaky Blinders» και «Το κυνήγι του κόκκινου Οκτώβρη». Ο ηθοποιός διακρίθηκε επίσης σε παραγωγές της Νέας Ζηλανδίας, όπως «Το Πιάνο» της Τζέιν Κάμπιον, που βγήκε στους κινηματογράφους το 1993.

Με πληροφορίες από AFP, dpa, ΑΠΕ