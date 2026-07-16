Με ρητή εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα, η θεία συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ένα οικογενειακό επεισόδιο στο Άργος Ορεστικό το βράδυ της Τετάρτης οδήγησε στη σύλληψη μιας γυναίκας, μετά από φραστική επίθεση με χαρακτηρισμούς body shaming σε βάρος της ανιψιάς της.

Η προσωπική αντιπαράθεση των δύο γυναικών μεταφέρθηκε γρήγορα στο αστυνομικό τμήμα, καθώς, σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια έντονου καυγά, η θεία επιτέθηκε λεκτικά στην ανιψιά της με υβριστικούς χαρακτηρισμούς, αποκαλώντας την, μεταξύ άλλων, «χοντρή».

Η ανιψιά αντέδρασε άμεσα: κατέφυγε στο Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού και υπέβαλε μήνυση. Την υπόθεση ανέλαβε το γραφείο ενδοοικογενειακής βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς. Οι αρχές δεν αντιμετώπισαν το συμβάν ως έναν απλό οικογενειακό καυγά. Με εντολή εισαγγελέα, η θεία συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία, καθώς κρίθηκε ότι οι εκφράσεις της εμπίπτουν στον αντιρατσιστικό νόμο (προσβολή και διακριτική μεταχείριση λόγω σωματικών χαρακτηριστικών).

Η συλληφθείσα κρατείται στο Α.Τ. Άργους Ορεστικού και οδηγείται σήμερα στον Εισαγγελέα.

Το περιστατικό έχει θορυβήσει την τοπική κοινωνία, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η λεκτική βία και το body shaming πλέον επιφέρουν αυστηρές ποινικές συνέπειες.