Η Νυφίδα και η Σκάλα Πολιχνίτου, του Δήμου Δυτικής Λέσβου παραμένουν χωρίς σύνδεση, ενώ ακόμη και τα δρομολόγια προς Πολιχνίτο και Βατερά περιλαμβάνουν μεγάλες παρακάμψεις, μέσω Αγιάσου.

Την έντονη δυσαρέσκειά τους για τη συνεχιζόμενη συγκοινωνιακή απομόνωση της Νυφίδας εκφράζουν κάτοικοι της περιοχής, με αφορμή δημόσια ανάρτηση που δημοσιεύθηκε στην ομάδα του Οικολογικού – Εξωραϊστικού Συλλόγου Νυφίδας Πολιχνίτου Λέσβου.

Στην ανάρτηση επισημαίνεται ότι, για ακόμη μία χρονιά, ο δημοφιλής παραθαλάσσιος οικισμός της Νυφίδας παραμένει εκτός των δρομολογίων του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Λέσβου, γεγονός που στερεί από κατοίκους και επισκέπτες τη δυνατότητα εύκολης και οικονομικής μετακίνησης. Όπως τονίζεται, η μοναδική εναλλακτική για όσους δεν διαθέτουν ιδιωτικό όχημα είναι το ταξί, επιλογή που για πολλούς, ιδιαίτερα τους μόνιμους κατοίκους και τους ηλικιωμένους, είναι οικονομικά δυσβάσταχτη.

Σύμφωνα με τον συντάκτη της ανάρτησης, πριν από αρκετά χρόνια υπήρχαν τακτικά δρομολόγια που συνέδεαν τη Νυφίδα με τη Σκάλα Πολιχνίτου και τον Πολιχνίτο, ενώ στη συνέχεια, επί δημαρχίας Γιάννη Συκά, λειτούργησε το πρόγραμμα «Συν+Κοινωνία», το οποίο εξυπηρετούσε τη συγκοινωνιακή σύνδεση των δύο οικισμών. Ωστόσο, σήμερα δεν υπάρχει καμία μορφή δημόσιας συγκοινωνίας προς τη Νυφίδα.

Οι κάτοικοι ζητούν από το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Λέσβου αλλά και από τη δημοτική αρχή να εξετάσουν εκ νέου το ζήτημα της συγκοινωνιακής κάλυψης της περιοχής, επισημαίνοντας ότι δεν είναι η μόνη περίπτωση αναγνωρισμένου οικισμού της Δυτικής Λέσβου που παραμένει χωρίς εξυπηρέτηση.

Το πρόβλημα, πάντως, δεν περιορίζεται μόνο στη Νυφίδα και τη Σκάλα Πολιχνίτου. Ακόμη και οι επιβάτες που επιλέγουν το λεωφορείο για να ταξιδέψουν προς τον Πολιχνίτο ή τα Βατερά, παρά την ενίσχυση των θερινών δρομολογίων του Υπεραστικού ΚΤΕΛ, βρίσκονται αντιμέτωποι με ιδιαίτερα μεγάλους χρόνους διαδρομής. Αυτό συμβαίνει επειδή τα δρομολόγια συνδέονται με την Αγιάσο, με αποτέλεσμα η διαδρομή να γίνεται κυκλικά και ο χρόνος μετακίνησης να αυξάνεται σημαντικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το ζήτημα, ωστόσο, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια αποκλειστική υπόθεση του Υπεραστικού ΚΤΕΛ. Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, ως ο κατεξοχήν θεσμικός εκπρόσωπος των κατοίκων της περιοχής, οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες, ασκώντας πίεση προς το ΚΤΕΛ για την επαναφορά ή αναδιάρθρωση των δρομολογίων. Εφόσον αυτό δεν καταστεί εφικτό, θα πρέπει να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις για την εξυπηρέτηση των μόνιμων κατοίκων και των επισκεπτών, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό ή συγκοινωνιακό εργαλείο. Η αδιαφορία απέναντι σε ένα υπαρκτό πρόβλημα που επηρεάζει την καθημερινότητα, την προσβασιμότητα και την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής δεν μπορεί να αποτελεί επιλογή.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρά προβλήματα όχι μόνο στους μόνιμους κατοίκους, αλλά και στους επισκέπτες της περιοχής κατά τη θερινή περίοδο, σε μια εποχή που η καλύτερη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση θα μπορούσε να ενισχύσει τόσο την καθημερινότητα των πολιτών όσο και την τουριστική κίνηση προς τη νότια πλευρά της Λέσβου.

Οι κάτοικοι ζητούν έναν συνολικό επανασχεδιασμό των δρομολογίων, ώστε οι οικισμοί της Δυτικής Λέσβου να αποκτήσουν ουσιαστική και λειτουργική πρόσβαση στο δίκτυο των δημόσιων συγκοινωνιών, χωρίς πολύωρες παρακάμψεις και αποκλεισμούς. Ένα ζήτημα που δεν σχετίζεται μόνο με την εξυπηρέτηση των κατοίκων, αλλά με την ισότιμη πρόσβαση όλων των περιοχών του νησιού στις βασικές δημόσιες υπηρεσίες μετακίνησης.

Πηγή: stonisi.gr