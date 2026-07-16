Μηχανογραφικό 2026: Λήγει σήμερα η προθεσμία για την οριστικοποίηση – Το «παραθυράκι» της Παρασκευής 17/7, τι πρέπει να ξέρουν οι υποψήφιοι.

Εκπνέει απόψε τα μεσάνυχτα, Πέμπτη 16 Ιουλίου, στις 23:59, η προθεσμία για την υποβολή και οριστικοποίηση των Μηχανογραφικών 2026 των υποψηφίων που συμμετείχαν στις φετινές Πανελλήνιες. Το Υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει ότι οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μπορούν, με τη χρήση του προσωπικού κωδικού ασφαλείας (password), να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://michanografiko.it.minedu.gov.gr του Μηχανογραφικού και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Μετά την οριστικοποίηση, συνιστάται να εκτυπώσουν ή να αποθηκεύσουν το μηχανογραφικό τους, το οποίο φέρει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου και αποτυπώνει τις τελικές προτιμήσεις τους.

Μην αφήσετε την υποβολή του Μηχανογραφικού για την τελευταία στιγμή

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστούν οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας στους υποψηφίους, καλώντας τους να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή για την οριστικοποίηση του Μηχανογραφικού Δελτίου. Όπως επισημαίνουν, όσο πλησιάζει η λήξη της προθεσμίας αυξάνεται ο κίνδυνος καθυστερήσεων ή απρόβλεπτων τεχνικών προβλημάτων, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην αδυναμία έγκαιρης υποβολής. «Μην ρισκάρεις το μέλλον σου αφήνοντας την υποβολή για τα μεσάνυχτα!» είναι το μήνυμα που απευθύνουν στους υποψηφίους, προτρέποντάς τους να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αρκετές ώρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας. Παράλληλα, συνιστούν να ελέγξουν προσεκτικά τις επιλογές τους και, μετά την οριστικοποίηση, να αποθηκεύσουν ή να εκτυπώσουν το μηχανογραφικό με τον αριθμό πρωτοκόλλου, ώστε να έχουν ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες τις τελικές προτιμήσεις τους.

Μηχανογραφικό 2026: Τι ισχύει την Παρασκευή 17 Ιουλίου

Το Υπουργείο Παιδείας διευκρινίζει ότι την Παρασκευή 17 Ιουλίου, από τις 08:30 έως τις 14:00, θα δοθεί στους υποψηφίους μία τελευταία δυνατότητα παρέμβασης στο μηχανογραφικό τους. Συγκεκριμένα, θα μπορούν μόνο να διαγράψουν σχολές από τις ήδη καταχωρισμένες επιλογές τους. Δεν θα είναι δυνατή η προσθήκη νέων τμημάτων ούτε η αλλαγή της σειράς προτίμησης. Μετά το πέρας της συγκεκριμένης διαδικασίας θα ξεκινήσει ο έλεγχος και η επεξεργασία των μηχανογραφικών για την έκδοση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

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Λήγει και η προθεσμία για το Παράλληλο Μηχανογραφικό

Αξίζει να σημειωθεί ότι αντίστοιχα με το Μηχανογραφικό εκπνέει και η προθεσμία για την υποβολή του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου για τις Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.). Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ή να οριστικοποιήσουν το Παράλληλο Μηχανογραφικό έως σήμερα στις 23:59, χρησιμοποιώντας τον ίδιο προσωπικό κωδικό ασφαλείας.Σε αντίθεση με το Μηχανογραφικό για τα ΑΕΙ, μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα υπάρχει δυνατότητα διαγραφής, προσθήκης ή τροποποίησης των επιλογών στο Παράλληλο Μηχανογραφικό.

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Πότε θα ανακοινωθούν οι Βάσεις 2026

Η ανακοίνωση των φετινών Βάσεων Εισαγωγής δρομολογείται για το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου μαζί με τα αποτελέσματα του Παράλληλου Μηχανογραφικού για τα ΣΑΕΚ. Σύμφωνα με δηλώσεις της υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η διαδικασία να ολοκληρωθεί ταχύτερα σε σχέση με πέρυσι. Όπως ανέφερε, στόχος είναι οι Βάσεις να ανακοινωθούν πριν από τα τέλη Ιουλίου, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η ανακοίνωση να γίνει ακόμη και πριν από τις 28 Ιουλίου. «Καταβάλλουμε τεράστια προσπάθεια να είναι έστω και μία-δύο μέρες νωρίτερα από τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρονιάς. Σίγουρα πριν από το τέλος Ιουλίου, δηλαδή ίσως και πριν από τις 28 Ιουλίου» δήλωσε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Dnews, από πλευράς Υπουργείου δρομολογείται η ανακοίνωση των φετινών Βάσεων Εισαγωγής πιθανότατα στις 23 ή 24 Ιουλίου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει «κλειδώσει» κάποια από τις δύο ημερομηνίες. Η τελική ημερομηνία ανακοίνωσης θα κριθεί από τις διαδικαστικές λεπτομέρειες, με το αρμόδιο Υπουργείο να μην αποκλείεται να κάνει και φέτος την έκπληξη και να μην γνωστοποιήσει εκ των προτέρων την ημέρα δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων εισαγωγής στα ΑΕΙ ώστε να μην υπάρξει θέμα υπερφόρτωσης της πλατφόρμας των αποτελεσμάτων και οι υποψήφιοι να ενημερωθούν επίσημα αμέσως μετά την ανάρτηση των Βάσεων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djsyff8kq1r5?integrationId=40599y14juihe6ly}