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Εκτός ΣΥΡΙΖΑ και οι Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέττα.

Το μαρτύριο της σταγόνας στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται με τους Κώστα Μπάρκα και Καλλιόπη Βέττα να στέλνουν στο πρόεδρο της Βουλής επιστολές ανεξαρτητοποίησης, ακολουθώντας και τους υπόλοιπους δέκα βουλευτές που έχουν αποχωρήσει τις τελευταίες ημέρες.

Υπενθυμίζουμε ότι σήμερα το πρωί ανεξαρτητοποιήθηκε η Πόπη Τσαπανίδου, ενώ είχαν προηγηθεί οι Κατερίνα Νοτοπούλου και Γιώργος Καραμέρος που παρέδωσαν και την έδρα τους, ο Συμεών Κεδίκογλου που ανακοίνωσε πως παραιτείται του βουλευτικού αξιώματος και οι Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Γαβρήλος, Γιώργος Ψυχογιός, Αλέξανδρος Μεικόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης και Μαρίνα Κοντοτόλη που επίσης ανεξαρτητοποιήθηκαν.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί πλέον 14 βουλευτές.

Δείτε τις επιστολές των δύο βουλευτών προς τον Νικήτα Κακλαμάνη: