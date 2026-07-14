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Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος έστειλε επιστολής ανεξαρτητοποίησης στον Νικήτα Κακλαμάνη.

Ακόμα ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτητοποιήθηκε, με τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο να παίρνει τη σκυτάλη από την Κατερίνα Νοτοπούλου και τον Γιώργο Καραμέρο, οι οποίοι ωστόσο παρέδωσαν τις έδρες τους, ενώ τον ίδιο δρόμο αναμένεται να ακολουθήσει και ο Συμεών Κεδίκογλου όπως έχει προαναγγείλει.

Με επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος κάνει γνωστό πως αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και πως θα παραμείνει ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας.

Στην επιστολή του αναφέρει:

«Με την παρούσα επιστολή και σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 16 του Κανονισμού της Βουλής, θα ήθελα να σας δηλώσω ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΠΡΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ και από τούδε και στο εξής θα είμαι ανεξάρτητος Βουλευτής Αχαΐας».

Ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει πλέον 21 βουλευτές.

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Η στήλη «Παιχνίδια Εξουσίας» είχε προαναγγείλει την ανεξαρτητοποίηση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου από χθες, Δευτέρα (13/7).