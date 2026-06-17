«Όπως εξελίσσεται το πράγμα ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά μετακυλίεται στο μεγάλο σχήμα. Είναι και κοινωνική απαίτηση αυτό, αυτή η πολιτική δεν μπορεί να συνεχίσει», είπε ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

«Είναι μονόδρομος η κάθοδος στις εκλογές με την ΕΛΑΣ, δεν έχουμε άλλη λύση από αυτή», δήλωσε ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος στα Παραπολιτικά 90,1. Ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ επεσήμανε ότι δεν θα παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν θα κατέβει στις εκλογές με άλλο ψηφοδέλτιο πέραν αυτό της ΕΛΑΣ. «Ούτε το έχω διανοηθεί αν είναι έτσι πάμε στη δουλειά μας. Είναι αδιανόητο σενάριο να κατεβεί ο ΣΥΡΙΖΑ χωριστά και ο Τσίπρας και η ΕΛΑΣ χωριστά», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά:

Με αφορμή την παρουσία του στην συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα

Α.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εμείς έχουμε πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις των συλλογικών μας οργάνων, ότι συμπλέουμε και συμπαρατασσόμαστε με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή είναι η απόφαση, αυτό εφαρμόζουμε ότι στεκόμαστε δίπλα στην ΕΛΑΣ, δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα ο οποίος παίζει πρωταγωνιστικό και καθοριστικό ρόλο σήμερα στα πολιτικά πράγματα της χώρας.

Ερωτηθείς αν είναι έτοιμος να πάει στο κόμμα του κ. Τσίπρα

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Α.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, είναι μονόδρομος αυτό και κοινωνική απαίτηση πλέον και η επανεμφάνιση του Τσίπρα αλλά και η διαμόρφωση του κεντρικού εναλλακτικού πόλου εξουσίας οπότε σε αυτό σαφώς είμαστε έτοιμοι, νομίζω ότι δεν έχουμε άλλη λύση από αυτή και συμπαρατασσόμαστε εκεί όπως αποφάσισαν και τα όργανα αλλά κι εγώ πολύ καιρό πριν έχω δηλώσει.

Για το παράδοξο του εγχειρήματος βουλευτές ενός κόμματος να υποστηρίζουν ένα άλλο κόμμα

Α.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Το λέτε λες και είναι ένα κόμμα ή ένας αρχηγός τον οποίο δεν τον ξέρουμε ή εμφανίστηκε τώρα. Μην ξεχνάτε ότι το ’23 εκλεχθήκαμε βουλευτές με τον Αλέξη Τσίπρα , είναι ο φυσικός ηγέτης αυτής της παράταξης, είναι λογικό να μετακυλίουμε συνεχώς προς τα εκεί και προς το μεγάλο προοδευτικό χώρο που ήταν και ο στόχος μας.

Ερωτηθείς αν έχει λόγο ύπαρξης ο ΣΥΡΙΖΑ

Α.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά μετακυλίεται στο μεγάλο σχήμα. Είναι και κοινωνική απαίτηση αυτό, αυτή η πολιτική δεν μπορεί να συνεχίσει.

Ερωτηθείς αν θα παραιτηθεί από βουλευτής

Α.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό είναι μια άλλη διαδικασία η οποία έχει και μια θεσμικότητα. Ο βουλευτής δεν είναι διορισμένος, δεν με διόρισε ο Τσίπρας, με εξέλεξε ο λαός της Αχαΐας κι εκεί έχω συγκεκριμένη εντολή να βγάλω πέρα ζητήματα και προβλήματα που αφορούν τους κατοίκους της κοινωνίας. Δεν θα παραιτηθώ.

ΔΗΜ: Με άλλο ψηφοδέλτιο πέραν από αυτό της ΕΛΑΣ μπορείτε να κατέβετε στις εκλογές

Α.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ούτε να το συζητάμε αυτό, ούτε το έχω διανοηθεί αν είναι έτσι πάμε στη δουλειά μας. Είναι αδιανόητο σενάριο να κατεβεί ο ΣΥΡΙΖΑ χωριστά και ο Τσίπρας και η ΕΛΑΣ χωριστά.

ΔΗΜ: Θα στηρίξετε την ΕΛΑΣ είτε είστε υποψήφιος είτε όχι

Α.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Με την ΕΛΑΣ σαφέστατα.