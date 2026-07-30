«Μολονότι έχει περάσει επαρκής και πολλαπλάσιος χρόνος σε σχέση με αυτόν που χρειάστηκαν οι προκάτοχοι του έχει επιλέξει την αδράνεια και τις διαρροές περί δήθεν φόρτου εργασίας», τονίζει ο δικηγόρος Ζ. Κεσσές.

Για «αδράνεια» κατηγορεί τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελο Μπακέλα, ο δικηγόρος των θυμάτων των Predator, Ζαχαρίας Κεσσές, τονίζοντας ότι «όσο εκκρεμούν στα χέρια του οι αιτήσεις ανάσυρσης, έχουν ήδη παραγραφεί με δική του ευθύνη οι αξιόποινες πράξεις σε τουλάχιστον 94 περιπτώσεις σε βαθμό πλημμελήματος για τους συνεργούς των 4 ήδη καταδικασθέντων» για την υπόθεση των υποκλοπών.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ζ. Κεσσέ:

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και συγκεκριμένα ο κ. Μπακέλας εξακολουθεί να λειτουργεί με τρόπο που αποδεικνύει ότι είναι μέρος του προβλήματος και συνυπεύθυνος για την σκυταλοδρομία συγκάλυψης στην υπόθεση των υποκλοπών. Οι αριθμοί τον εκθέτουν.

Ο προκάτοχος του κ. Τζαβέλας χρειάστηκε μόλις 21 ημέρες (6 Απριλίου παρέλαβε τη δικογραφία και 27 Απριλίου την παρέδωσε) προκειμένου δήθεν να «μελετήσει και να αξιολογήσει» την δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, που αριθμούσε 1930 σελίδες αλλά κυρίως τα αποδεικτικά στοιχεία και τον πλήρη φάκελο, που περιλαμβάνει πάνω από 20.000 σελίδες και αναρίθμητα ψηφιακά αρχεία. Αποφάσισε τελικά να μην κάνει καμία έρευνα με μια ανεκδιήγητη διάταξη.

Έχουν περάσει 85 ημέρες (7.5.2026) από την αίτηση του Χ. Σπίρτζη με την οποία ζήτησε να ανασυρθεί η υπόθεση, προσκομίζοντας κάποια λίγα αλλά πολύ κρίσιμα νέα αποδεικτικά στοιχεία

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Έχουν περάσει 56 ημέρες από την αίτηση ανάσυρσης που κατατέθηκε από τον Θ. Κουκάκη (4.6.2026) μετά τις δηλώσεις του Tal Dilian στην Εφημερίδα των Συντακτών, όπου ισχυρίστηκε ότι ούτε ο ίδιος, ούτε η εταιρεία του INTELLEXA λειτούργησαν οι ίδιοι το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator στην Ελλάδα, καθώς και ότι ο μόνος που είχε τη δυνατότητα να το λειτουργήσει ήταν κυβερνήσεις και μυστικές υπηρεσίες, που αποτελούν και τους μοναδικούς πελάτες- αγοραστές της κατασκοπευτικής του τεχνολογίας.

Ομοίως έχουν περάσει 56 ημέρες από τότε που ζητήθηκε και η κλήση πέντε ακόμη προσώπων, στελεχών της εταιρείας Intellexa που δεν φέρουν την ιδιότητα του κατηγορουμένου και μπορούν να εισφέρουν κρίσιμα στοιχεία στην υπόθεση, ενώ δεν έχουν εξεταστεί ποτέ για την υπόθεση από οποιαδήποτε αρχή.

Έχουν παρέλθει 25 ημέρες από την αίτηση που κατέθεσε ο Α. Σαμαράς (6.7.2026) με την οποία ζητούσε την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του, καθώς ουδέποτε μέχρι τώρα έχει κληθεί για κατάθεση, ουδέποτε εξετάστηκε η κινητή του συσκευή και ποτέ δεν διερευνήθηκε ποια δεδομένα αποσπάστηκαν από έναν πρώην Πρωθυπουργό.

Έχουν περάσει 16 ημέρες από την αίτηση ανάσυρσης που κατατέθηκε στις 14.7.2026 και την προσκόμιση του επίσημου δικαστικού εγγράφου στο οποίο για πρώτη φορά αποτυπώνεται ότι ο Ταλ Ντίλιαν μόνο πούλησε σε ελληνικές αρχές και ότι δεν έχει σχέση με την χρήση του στην Ελλάδα.

Μέχρι και σήμερα ο κ. Μπακέλας δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια ούτε έχει κάνει την οποιαδήποτε εμφανή ερευνητική πράξη σε αντίθεση με την θεσμική βαρύτητα της υπόθεσης και το βάρος των στοιχείων.

Μολονότι έχει περάσει επαρκής και πολλαπλάσιος χρόνος σε σχέση με αυτόν που χρειάστηκαν οι προκάτοχοι του έχει επιλέξει την αδράνεια και τις διαρροές περί δήθεν φόρτου εργασίας.

Το χειρότερο όλων όμως είναι ότι όσο εκκρεμούν στα χέρια του οι αιτήσεις ανάσυρσης, έχουν ήδη παραγραφεί με δική του ευθύνη οι αξιόποινες πράξεις σε τουλάχιστον 94 περιπτώσεις σε βαθμό πλημμελήματος για τους συνεργούς των 4 ήδη καταδικασθέντων. Είναι γνωστό ότι η παραγραφή αξιόποινων πράξεων ενώ η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού αποτελεί εξαιρετικά ασυνήθιστο φαινόμενο και μπορεί να οδηγήσει σε πειθαρχικό έλεγχο ή και σε άλλες έννομες συνέπειες.

Σήμερα είναι η τελευταία προγραμματισμένη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής πριν τη διακοπή των εργασιών. Το 2024 αυτή την ημέρα είχαν επιλέξει οι κ. Ζήσης και Αδειλίνη για να εκδώσουν το γνωστό αναντίλεκτο πόρισμα, το οποίο στη συνέχεια αποδείχτηκε παρωδία επιστημονικής τεκμηρίωσης. Χρήσιμο είναι να το θυμάται ο κ. Μπακέλας.

{https://x.com/ZacKesses/status/2082683963450028223}