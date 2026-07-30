Έως την Παρασκευή οι αιτήσεις – Αυξημένη κατά 115% η χρηματοδότηση για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα, τι πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τους φοιτητές που δικαιούνται το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα, καθώς η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται την Παρασκευή 31 Ιουλίο. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν έγκαιρα τη διαδικασία, καθώς μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων. Η αίτηση πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στεγαστικού επιδόματος του Υπουργείου Παιδείας. Για την είσοδό τους στην πλατφόρμα, οι δικαιούχοι χρησιμοποιούν τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης TAXISnet που έχουν εκδοθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Η διαδικασία για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

Το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα αποτελεί μία σημαντική οικονομική ενίσχυση για χιλιάδες φοιτητές και οικογένειες που καλούνται να καλύψουν το αυξημένο κόστος διαμονής λόγω σπουδών μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Ανάλογα με την περίπτωση, το ποσό της ενίσχυσης μπορεί να φτάσει έως και τα 2.500 ευρώ, ειδικά για φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις συγκατοίκησης σε συγκεκριμένες περιοχές.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος https://stegastiko.minedu.gov.gr, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες/ουσες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκαν από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, το βασικό ποσό αυξήθηκε από τα 1.000 ευρώ στα 1.500 ευρώ, ενώ σε περίπτωση συγκατοίκησης διαμορφώθηκε στα 2.000 ευρώ. Από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, για τα περιφερειακά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης), το ποσό ανέρχεται στα 2.000 ευρώ και φτάνει τα 2.500 ευρώ όταν υπάρχει συγκατοίκηση. Η χρηματοδότηση του προγράμματος έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια, έως 40.000 ευρώ, (όριο προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του ενός).

Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές που είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ, κάτοχος ΑΦΜ και φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, χωρίς ηλικιακά κριτήρια.

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Προϋπόθεση της καταβολής επιδόματος είναι η μίσθωση σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του φοιτητή, στην οποία ο ίδιος ή οι γονείς του δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Η αίτηση υποβάλλεται από τον δικαιούχο του επιδόματος, δηλαδή το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο φοιτητής και τον εμφανίζει ως προστατευόμενο μέλος.Κατ’ εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον:

είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή

οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή

είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών ή

είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα

Η υπουργός Παιδείας δήλωσε: «Η στήριξη της φοιτητικής μέριμνας αποτελεί για εμάς σταθερή προτεραιότητα και έμπρακτη απόδειξη ότι στεκόμαστε δίπλα στις οικογένειες που επενδύουν στο μέλλον των παιδιών τους. Σε μια περίοδο που η στεγαστική πίεση είναι μεγάλη, το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα δεν είναι απλώς μια οικονομική ενίσχυση. Είναι μια ουσιαστική βοήθεια, ώστε κάθε φοιτήτρια και κάθε φοιτητής να μπορεί να αφοσιωθεί στις σπουδές του με μεγαλύτερη ασφάλεια και λιγότερα εμπόδια. Για τον λόγο αυτό αυξήσαμε τη χρηματοδότησή του κατά 115% σε σχέση με το 2019, διευρύνοντας συνεχώς τον αριθμό των δικαιούχων.»