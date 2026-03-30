Το σύστημα θα υλοποιηθεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στη δημιουργία ενός νέου πληροφοριακού συστήματος για τη συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων των φοιτητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων προχωρά το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Το σύστημα θα υλοποιηθεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και θα λειτουργεί κεντρικά στο υπουργείο, με στόχο τη συγκέντρωση αξιόπιστων δεδομένων για τον φοιτητικό πληθυσμό της χώρας.

Σκοπός του νέου πληροφοριακού συστήματος είναι η συλλογή, τήρηση και επεξεργασία ανωνυμοποιημένων δεδομένων που αφορούν τη σύνθεση και τα χαρακτηριστικά των φοιτητών, προκειμένου να υποστηριχθεί ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση πολιτικών στην Ανώτατη Εκπαίδευση, καθώς και η βελτίωση της λειτουργίας των πανεπιστημίων και ο στρατηγικός σχεδιασμός της πολιτείας στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το σύστημα θα συλλέγει τα στοιχεία μέσω διαλειτουργικότητας από τα φοιτητολόγια που τηρούν και διαχειρίζονται τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ενώ η διασύνδεση των φοιτητολογίων με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα θα είναι υποχρεωτική για όλα τα ΑΕΙ. Οι υποδομές και οι υπηρεσίες του συστήματος θα ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο θα έχει και τον ρόλο του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, ενώ αρμόδια για τη συντήρηση και λειτουργία του ορίζεται η Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων.

Με κοινές υπουργικές αποφάσεις θα καθοριστούν η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος, οι κατηγορίες δεδομένων που θα καταχωρίζονται, ο χρόνος διατήρησης και η διαδικασία διαγραφής τους, καθώς και οι υπηρεσίες και το προσωπικό που θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. Παράλληλα θα οριστούν οι φορείς στους οποίους μπορεί να κοινοποιούνται στοιχεία, οι προϋποθέσεις κοινοποίησης, καθώς και τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Επιπλέον, προβλέπεται ότι με κοινές αποφάσεις των συναρμόδιων υπουργών θα μπορούν να διατίθενται διαλειτουργικότητες του συστήματος με άλλα πληροφοριακά συστήματα του δημόσιου τομέα, να καθορίζονται τα δεδομένα που θα τυγχάνουν επεξεργασίας και να ρυθμίζονται όλα τα σχετικά τεχνικά και οργανωτικά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.