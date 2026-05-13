Κανονικά εξελίσσεται η εκλογική διαδικασία στα πανεπιστήμια της χώρας - Πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα.

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και με ομαλή ροή συνεχίζεται η εκλογική διαδικασία για τις φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Από νωρίς το πρωί, φοιτητές προσέρχονται στις κάλπες προκειμένου να εκλέξουν τους εκπροσώπους τους στους φοιτητικούς συλλόγους, ενώ η διαδικασία εξελίσσεται κανονικά στις περισσότερες σχολές. Οι παρατάξεις έχουν αναπτύξει τα τραπεζάκια και το ενημερωτικό τους υλικό στους χώρους των ιδρυμάτων, καλώντας τους φοιτητές να συμμετάσχουν μαζικά στην εκλογική διαδικασία.

Φοιτητικές εκλογές 2026: Πώς ψηφίζουν οι φοιτητές - Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία

Οι φοιτητές όλων των ετών κάθε τμήματος δύνανται να προσέρχονται στις σχολές τους για να ψηφίσουν έως τις 19:00 το απόγευμα βέβαια το χρονοδιάγραμμα αυτό δεν είναι αυστηρό καθώς ανά περίπτωση σχολών δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο διαφοροποίησης ως προς τις ώρες ψηφοφορίας.

Για να μπορέσει να ψηφίσει ένας φοιτητής θα πρέπει να έχει αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης και φυσικά την φοιτητική του ταυτότητα. Να διευκρινιστεί ότι απαγορεύεται ρητά η συμμετοχή στις εκλογές μόνο με πάσο ή φοιτητική ταυτότητα.

Εφόσον κάποιος φοιτητής δεν έχει μαζί του τα απαραίτητα έγγραφα υπάρχει η δυνατότητα να ψηφίσει με βεβαίωση, που θα του χορηγηθεί από την γραμματεία του τμήματος, ύστερα από σχετικό έλεγχο της καρτέλας του φοιτητή στις Γραμματείες. Η ψηφοφορία είναι μυστική και η επιλογή γίνεται μεταξύ διαφορετικών ψηφοδελτίων. Η επιλογή των προσώπων γίνεται με σταυρούς, ο αριθμός των οποίων ποικίλλει στα διάφορα τμήματα.

Η πολιτική αντιπαράθεση στις φοιτητικές κάλπες

Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται με βασικό διακύβευμα το μέλλον του δημόσιου πανεπιστημίου. Στην ατζέντα κυριαρχούν η αναθεώρηση του άρθρου 16, η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων, η πανεπιστημιακή ασφάλεια, η φοιτητική μέριμνα και η στέγαση. Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ έχει θέσει ως βασικό της αφήγημα τον εκσυγχρονισμό των σπουδών και την ασφάλεια στους χώρους των σχολών, συνδέοντας ευθέως τα περιστατικά βίας με την ανάγκη αυστηρότερων μέτρων. Η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας αντιπαραθέτει ως κεντρικό ζήτημα την υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου και την αντίθεσή της στην αναθεώρηση του άρθρου 16, ενώ η ΠΑΣΠ επιχειρεί να κινηθεί ανάμεσα στα δύο, δίνοντας έμφαση στη μέριμνα, τις υποδομές και τη διαφάνεια των συλλόγων.

Πανσπουδαστική Κ.Σ.: Καταγγελίες για «όργιο νοθείας» από τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ

Σοβαρές καταγγελίες για προσπάθεια αλλοίωσης της εκλογικής διαδικασίας στις φοιτητικές εκλογές διατυπώνουν οι εκλεγμένοι με την Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας, κατηγορώντας τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ για οργανωμένο σχέδιο νοθείας σε δεκάδες φοιτητικούς συλλόγους της χώρας.Στην ανακοίνωσή τους, οι εκπρόσωποι της Πανσπουδαστικής καταγγέλλουν πιέσεις προς στρατιωτικούς που φοιτούν σε πανεπιστήμια να ψηφίσουν ΔΑΠ, αποκλεισμό υποψηφίων της παράταξης από ψηφοδέλτια συλλόγων, μονομερείς εφορευτικές επιτροπές, δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία χωρίς επίσημη ταυτοποίηση, και διαχείριση εκλογικών καταλόγων χωρίς συναίνεση των υπόλοιπων παρατάξεων.

Οι καταγγελίες αφορούν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, συλλόγους και τμήματα πανεπιστημίων σε Αθήνα, Ορεστιάδα, Μυτιλήνη, Χίο, Καστοριά, Κοζάνη, Ηράκλειο και Κομοτηνή. Ενδεικτικά η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας σημειώνει ότι «με βάση επιβεβαιωμένες καταγγελίες φοιτητών, υπάρχει μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας που έχει δώσει οδηγία σε όλους τους στρατιωτικούς που κάνουν δεύτερο πτυχίο σε δημόσιο Πανεπιστήμιο, να πάνε να ψηφίσουν ΔΑΠ, «γιατί πρέπει όλοι οι στρατιωτικοί να στηρίξουν την κυβέρνηση»! Στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΕΚΠΑ, η ΔΑΠ απαγορεύει στους υποψήφιους με την Πανσπουδαστική Κ.Σ να κατεβάσουν ψηφοδέλτιο στο Σύλλογο!

Στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Ορεστιάδας η ΔΑΠ ψήφισε μόνη της εκλογικό κανονισμό που προβλέπει ότι τα λευκά καταμετρώνται υπέρ της πρώτης δύναμης! Δηλαδή, είτε ψηφίζεις λευκό είτε ψηφίζεις ΔΑΠ, τελικά βγαίνει ΔΑΠ!

Στους φοιτητικούς συλλόγους της Μυτιλήνης, της Χίου, της Καστοριάς και της Κοζάνης οι εφορευτικές επιτροπές αποτελούνται αποκλειστικά από στελέχη της ΔΑΠ, ενώ με βάση τον εκλογικό κανονισμό που μόνοι τους ψήφισαν, μπορεί ο οποιοσδήποτε να ψηφίσει χωρίς κανένα επίσημο έγγραφο, χωρίς να αποδείξει τη φοιτητική του ιδιότητα, αρκεί να το εγκρίνουν οι ΔΑΠίτες! Κάθε φίλος ή συγγενής ΔΑΠίτη μπορεί δηλαδή να ψηφίσει στις φοιτητικές εκλογές! Στη Σχολή Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ Ηρακλείου και άλλους συλλόγους, τα στελέχη της ΔΑΠ έχουν πάρει τους εκλογικούς καταλόγους με τα στοιχεία των φοιτητών, εδώ και μία βδομάδα χωρίς την έγκριση της εφορευτικής επιτροπής και των υπόλοιπων παρατάξεων.

Στη Νομική Κομοτηνής η ΔΑΠ επιδιώκει να συγκροτηθεί εφορευτική επιτροπή στην οποία απόλυτη πλειοψηφία θα έχουν τα στελέχη της, αποκλείοντας στην πράξη την Πανσπουδαστική και άλλες 3 παρατάξεις που συμμετέχουν στις εκλογές του συλλόγου. Στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης η ΔΑΠ αποκλείει την Πανσπουδαστική από την εφορευτική επιτροπή.»

Σε δήλωσή του ο γραμματέας της ΚΝΕ Θοδωρής Κωτσαντής τονίζει ότι « Σήμερα οι φοιτητές και οι φοιτήτριες όλης της χώρας έχουν μια μοναδική ευκαιρία να καταδικάσουν την κυβέρνηση και την πολιτική της, να διεκδικήσουν σύγχρονες, δημόσιες και δωρεάν σπουδές, πτυχία με αξία. Να απορρίψουν την κατάργηση του άρθρου 16 που εξισώνει τα πτυχία των πανεπιστημίων με αμφιβόλου ποιότητας κολέγια και γενικεύει τα δίδακτρα. Σήμερα μιλάει ο κόσμος της αξιοπρέπειας, της συλλογικότητας και του αγώνα κόντρα στον κόσμο της σαπίλας, των σκανδάλων, της ακρίβειας, των υποβαθμισμένων σπουδών και της ανασφάλειας για το μέλλον. Καλούμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να συμμετέχουν μαζικά στις φοιτητικές εκλογές κόντρα στο στημένο κλίμα έντασης και τρομοκρατίας! Με την ανάδειξη της Πανσπουδαστικής Κ.Σ. ξανά σε 1η δύναμη να δώσουν ηχηρό χαστούκι στην κυβέρνηση της ΝΔ, που επιχειρεί να αλλοιώσει τη φωνή των φοιτητών ποντάροντας στην αποχή και στις νοθείες της ΔΑΠ. Είναι στο χέρι κάθε φοιτητή και φοιτήτριας! Παίρνουμε θέση για τη ζωή και τις σπουδές μας!»

Φοιτητικές Εκλογές 2026: Πότε και πού θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της κάλπης

Με ενδιαφέρον αναμένονται τόσα τα ποσοστά της συμμετοχής όσο και τα αποτελέσματα, τα οποία θα αποτυπώσουν τους συσχετισμούς στο φοιτητικό κίνημα. Για ακόμη μία χρονιά, αναμένεται έντονος κατακερματισμός στα αποτελέσματα, καθώς οι παρατάξεις εκτιμάται ότι θα κινηθούν σε ξεχωριστές καταμετρήσεις, χωρίς ενιαία ανακοίνωση συνολικού αποτελέσματος. Η πρακτική αυτή έχει παγιωθεί τα τελευταία χρόνια, με κάθε παράταξη να παρουσιάζει τα δικά της στοιχεία και εκτιμήσεις για την εκλογική επίδοση των φοιτητικών σχημάτων και εύλογα διαφορετικές αναγνώσεις του εκλογικού αποτελέσματος και αντιπαραθέσεις σχετικά με την πρωτιά και τα ποσοστά.

Από πλευράς Πανσπουδαστικής ανακοινώθηκε ότι από τις 19:00 και μετά τη λήξη της ψηφοφορίας στο site της παράταξης http://www.pksekloges.gr θα αναρτώνται τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «με συνεχή ανανέωση θα αναρτώνται τα αποτελέσματα ανά φοιτητικό σύλλογο, ανά ίδρυμα και τα πανελλαδικά συγκεντρωτικά με βάση τα πρακτικά των εφορευτικών επιτροπών.»

