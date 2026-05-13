Tι ώρα θα βγει στη σκηνή και όσα πρέπει να γνωρίζετε.

Η Αθήνα υποδέχεται την Patti Smith την άνοιξη του 2026, σε μια πολυαναμενόμενη επιστροφή σε μια πόλη που μοιάζει να την περιμένει πάντα.

Την Παρασκευή 15 Μαΐου, η Patti Smith μαζί με τη μπάντα της ανεβαίνουν στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβηττού για μια σπάνια ζωντανή εμφάνιση όπου μουσική, ποίηση και λόγος συναντιούνται σε μια βραδιά που αναμένεται ιστορική.

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη της sold out συναυλίας, ακολουθούν χρήσιμες πληροφορίες για την ομαλή προσέλευση και διεξαγωγή της συναυλίας.

Οι πόρτες ανοίγουν: 19:00

Η συναυλία θα ξεκινήσει: 20:30

Το κοινό καλείται να προσέλθει εγκαίρως, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις κατά την είσοδο στο θέατρο.

Πρόσβαση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας.

Η πρόσβαση με αυτοκίνητο στο parking του θεάτρου επιτρέπεται αποκλειστικά για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), ηλικιωμένους, καθώς και για επιβίβαση / αποβίβαση ταξί.

Ο Δήμος Αθηναίων διαθέτει δωρεάν shuttle bus για την εξυπηρέτηση του κοινού, με αφετηρία την οδό Σαρανταπήχου. Τα δρομολόγια ανόδου προς το θέατρο ξεκινούν στις 18:30.

Μετά το τέλος της συναυλίας, θα πραγματοποιούνται και δρομολόγια καθόδου.

Προτεραιότητα δίνεται σε ηλικιωμένους, εγκύους και άτομα με κινητικές ή άλλες δυσκολίες.

Έλεγχος εισιτηρίων

Οι κάτοχοι εισιτηρίων παρακαλούνται να έχουν φροντίσει για την έγκαιρη πρόσβαση στα εισιτήριά τους πριν την άφιξή τους στο θέατρο.



Τα εισιτήρια θα πρέπει είτε να είναι εκτυπωμένα είτε ήδη αποθηκευμένα και ανοιχτά στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου, καθώς σε ορισμένα σημεία του εξωτερικού χώρου η πρόσβαση σε Wi-Fi ενδέχεται να είναι περιορισμένη.

Αριθμημένες θέσεις

Όλα τα εισιτήρια αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες αριθμημένες θέσεις.

Οι θεατές παρακαλούνται να καθίσουν αποκλειστικά στη θέση που αναγράφεται στο εισιτήριό τους.

Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση σε διαφορετική θέση κατά τη διάρκεια της συναυλίας.

Σημαντική ενημέρωση προς το κοινό

Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία όλων των θεατών, το κοινό καλείται να ακολουθεί τις οδηγίες του προσωπικού του θεάτρου, να σέβεται τους υπόλοιπους θεατές και να συμβάλει στη διατήρηση της ομαλής διεξαγωγής της βραδιάς.

Η εμφάνιση του Patti Smith Quartet στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο ξεχωριστές συναυλιακές στιγμές των τελευταίων ετών στην Αθήνα. Mια βραδιά όπου η μουσική, η ποίηση και η ενέργεια της Patti Smith θα συναντήσουν ένα κατάμεστο θέατρο κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό, μια βραδιά που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη του κοινού.