Για μια σπάνια παράσταση στις 15 Μαΐου 2026.

Η Patti Smith επιστρέφει στην Αθήνα την άνοιξη του 2026. Πενήντα - ένα χρόνια μετά το Horses, στις 15 Μαΐου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, το κοινό θα ζήσει μια σπάνια παράσταση: μουσική και λόγος ενωμένα - όχι απλώς μια συναυλία αλλά μια μοναδική εμπειρία, όπου η φωνή, η μουσική και οι ιστορίες της Patti Smith ενώνουν το κοινό, προσκαλώντας το να συμμετάσχει σε ένα κοινό ταξίδι για έναν καλύτερο κόσμο.

{https://youtu.be/-tWMVbgfUnk?si=YHbG6to3EBasHe7s}



Patti Smith

Patti Smith, μουσικός. Patti Smith, συγγραφέας και ποιήτρια. Patti Smith, αφηγήτρια. Patti Smith, εικαστικός. Patti Smith, πολίτης ενός ταραγμένου κόσμου. Patti Smith, ιέρεια και προφήτης. Patti Smith, διανοούμενη. Patti Smith, γυναίκα. Όποιο πρόσωπο και αν διαλέξει κανείς για την Patti Smith, ένα είναι σίγουρο. Ότι θα έχει αφήσει απέξω άλλες καίριες πτυχές αυτής της πολυσχιδούς και μοναδικής καλλιτεχνικής προσωπικότητας.

{https://youtu.be/c_BcivBprM0?si=Cc-B4vEMYNQWSsNy}



Η Patti Smith δεν είναι μόνο ο άνθρωπος που δίδαξε στη ροκ να ανασαίνει ποίηση ή στην ποίηση να μεταμορφώνεται σε ροκ μουσική. Είναι ο άνεμος που πέρασε πάνω από τη Νέα Υόρκη των '70s και σάρωσε τις σκηνές όλου του κόσμου. Είναι η φλόγα που δεν έσβησε ποτέ. Το σώμα που δονείται από λέξεις και μουσική. Ο νους που τρέφεται από αλήθεια και ελευθερία, λάμπει από σοφία και ακεραιότητα.

Με το Horses, έκανε τη μουσική προσευχή και κραυγή μαζί, κι από τότε στέκεται ακλόνητη εκεί όπου συναντιούνται το προσωπικό με το πολιτικό, το άγριο με το τρυφερό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε όλη της την πολυκύμαντη ζωή και διαδρομή, η Patti Smith εμπλούτισε τη ροκ ενέργεια με πνευματικότητα, συνεργάστηκε με τους πρωτοπόρους της εποχής της, έδωσε φωνή σε όσους δεν ακούγονται και έκανε ορατό το αόρατο. Έγραψε βιβλία που είναι ημερολόγια ψυχής — από το Just Kids μέχρι το M Train και το πρόσφατο Bread of Angels — και συνεχίζει να αποδεικνύει πως η ζωή, όταν την παρατηρείς με καθαρό βλέμμα, αποκτά ποιητική διάσταση.



{https://youtu.be/pPR-HyGj2d0?si=AkDjJNOOZuxCLJ9W}



Η καλλιτεχνική, πνευματική και πολιτική επιρροή της είναι αναμφισβήτητη. Συνεχίζει να εμπνέει μουσικούς, ποιητές, ακτιβιστές, πολίτες, άντρες και γυναίκες, κάθε άνθρωπο που πιστεύει στην τέχνη ως πράξη ελευθερίας.

Η Patti Smith έχει συνεργαστεί με μερικούς από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της εποχής της: από τη συνυπογραφή του θρυλικού «Because the Night» με τον Bruce Springsteen, μέχρι φωνητικά στο «E-Bow the Letter» των R.E.M., ενώ καλλιτέχνες όπως ο Michael Stipe, οι U2, ο Bob Dylan, ο Johnny Depp και πολλοί άλλοι έχουν βρεθεί στο πλευρό της σε ζωντανές εμφανίσεις. Έχει ερμηνεύσει τραγούδια του Bob Dylan, των Nirvana, των Rolling Stones, αλλά και δικά της ποιητικά κείμενα συνοδευόμενα από μουσική, δημιουργώντας μια μοναδική γέφυρα ανάμεσα σε λόγο και ήχο.

Η επιδραστικότητα της Patti Smith είναι αναμφισβήτητη: καθιέρωσε ένα νέο πρότυπο στην καλλιτεχνική σκηνή, ως γυναίκα, ποιήτρια, διανοούμενη και ταυτόχρονα αφοπλιστικά δυνατή στη σκηνή. Η πορεία της έχει εμπνεύσει καλλιτέχνες όπως οι PJ Harvey, η Courtney Love, οι Sonic Youth και οι The Smiths, αλλά και προσωπικότητες της λογοτεχνίας. Ο Michael Stipe την αναφέρει ως το μεγαλύτερο πρότυπό του, ενώ ο Bono των U2 την έχει χαρακτηρίσει «ποιητική μητέρα» του πανκ. Η επιρροή της εκτείνεται πέρα από τη μουσική, στη λογοτεχνία, τη φωτογραφία και την πολιτική ακτιβιστική δράση, από την οικολογία και τα ανθρώπινα δικαιώματα μέχρι την ελευθερία του λόγου, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο και διαχρονικό καλλιτεχνικό αποτύπωμα.

{https://www.youtube.com/watch?v=ZKIWYddocpA}



Η επιρροή της Patti Smith συνεχίζει να διαπερνά τη νεότερη γενιά δημιουργών, από την avant-pop της Rosalía και τη μυσταγωγική ένταση της Florence Welch, μέχρι τον Orville Peck, τη St. Vincent και την ίδια την Taylor Swift. Καλλιτέχνες που κινούνται σε εντελώς διαφορετικά μουσικά τοπία αναγνωρίζουν δημόσια ότι η ποιητική τόλμη, η πνευματικότητα και η αφοσίωση στην αλήθεια που χαρακτηρίζουν την Patti διαμόρφωσαν τον τρόπο που γράφουν, ερμηνεύουν και στέκονται στη σκηνή. Η Smith παραμένει έτσι ένας ζωντανός άξονας έμπνευσης που ενώνει εποχές, είδη και γενιές.

{https://www.youtube.com/watch?v=bPO0bTaWcFQ}

Η Patti Smith δεν σταμάτησε ούτε στιγμή όλα αυτά τα χρόνια. Γράφει, ταξιδεύει, θυμάται, αφηγείται, μοιράζεται - πάντα με την ίδια διαύγεια, πάντα με την ίδια πίστη - ότι η μουσική δεν είναι θόρυβος, αλλά τρόπος να υπάρχουμε με ανθρωπιά. Πάντα με το ίδιο πάθος.

Είναι η φωνή που υπενθυμίζει τη δύναμη του λόγου, που αποδεικνύει πως κάθε λέξη μπορεί να γίνει σπίθα. Που υπηρετεί την τέχνη της με αφοσίωση και συνέπεια. Που αποδεικνύει με κάθε κίνηση του κορμιού της ότι η αληθινή τέχνη είναι ενέργεια.

{https://www.youtube.com/watch?v=mO7VXHKafwU}



Στις 15 Μαΐου 2026, η Patti Smith θα βρίσκεται στην Αθήνα για να μοιραστεί με το ελληνικό κοινό τις δικές της ιστορίες, να ξεφυλλίσει τις σελίδες ενός γοητευτικού βιβλίου που είναι η ζωή και η καριέρα της, και να μεταδώσει την αδάμαστη πίστη της ότι η τέχνη μπορεί να κάνει τη ζωή πιο πλούσια - και, γι' αυτό, καλύτερη. Θα είμαστε εκεί.

Πληροφορίες εισιτηρίων

Η προπώληση εισιτηρίων ξεκινά την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025 στις 10:00 (πρωί).

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες.

H προπώληση θα γίνει από το δίκτυο more.com





Πρόσβαση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Η προσέγγιση με αυτοκίνητο στο πάρκινγκ του θεάτρου για τις ημέρες και ώρες των εκδηλώσεων θα επιτρέπεται μόνο σε ΑμεΑ, ηλικιωμένους, καθώς και για επιβίβαση/αποβίβαση ταξί.

Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων θα παρέχει στους επισκέπτες δωρεάν μεταφορά με τη χρήση shuttle bus το οποίο θα πραγματοποιεί αναβάσεις στο Θέατρο από τις 19:00 έως τις 21:30 ξεκινώντας από την οδό Σαρανταπήχου.

Μετά το πέρας της συναυλίας, τo shuttle bus θα εξυπηρετεί την κατάβαση του κοινού από το θέατρο.

Προτεραιότητα θα έχουν ηλικιωμένοι, άνθρωποι με κινητικές ή άλλες δυσκολίες, έγκυοι.