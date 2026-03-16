Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για την υπόθεση με πυροβολισμούς στη Νέα Μάκρη.

Στην εξιχνίαση της απόπειρας ανθρωποκτονίας στη Νέα Μάκρη προχώρησε η ΔΑΟΕ, περνώντας χειροπέδες σε τρία άτομα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 3 Μαρτίου 2026, όταν τρεις άνδρες, υπήκοοι Τουρκίας, προσέγγισαν ένα αυτοκίνητο και άνοιξαν πυρ προς τους επιβαίνοντες. Στη συνέχεια άπαντες τράπηκαν σε φυγή, ενώ το αυτοκίνητο που δέχθηκε τα πυρά βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στον Διόνυσο Αττικής.

Στην υπόθεση εμπλέκονται 4 Τούρκοι, από τους οποίους οι 3 έχουν συλληφθεί, ενώ αναζητείεται ο τέταρτος. Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη των δραστών και ύστερα από εκτεταμμένη επιχείρηση με τη συνδρομή της ΕΚΑΜ και της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων σε οικίες εντόπισαν και συνέλαβαν τους υπόπτους.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας για παράβαση των νόμων περί αλλοδαπών και περί όπλων και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.