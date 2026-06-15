Η ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ - ΙΡΑΝ περιλαμβάνει «άμεση» παύση των εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Οι ανακοινώσεις Τραμπ και Ιράν.

Το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε οριστική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Αν και οι λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν είναι ακόμη διαθέσιμες, οι υπογραφές θα «πέσουν» την Παρασκευή 19/6 στην Ελβετία.

Ο Τραμπ από την πλευρά του δημοσίευσε στο Truth Social την επιβεβαίωση της συμφωνίας με το Ιράν λέγοντας ότι «έχει πλέον ολοκληρωθεί», ενώ συμπλήρωσε: «Συγχαρητήρια σε όλους!». Αίσθηση πάντως προκαλεί ότι σε αυτές τις πρώτες... γραμμές στην ανάρτησή του, δεν αναφέρει το παραμικρό για τα πυρηνικά του Ιράν.

«Η Συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί. Συγχαρητήρια σε όλους! Με την παρούσα εξουσιοδοτώ πλήρως το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και, ταυτόχρονα, εξουσιοδοτώ την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Πλοία όλου του κόσμου, ξεκινήστε τις μηχανές σας. Αφήστε το πετρέλαιο να ρέει!» έγραψε ο Τραμπ.

Η ανάρτηση Τραμπ

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Και δεύτερη ανάρτηση Τραμπ

«Αυτή η Μεγάλη Συμφωνία θα φέρει Ειρήνη και Ασφάλεια σε ολόκληρη την περιοχή. Πολλοί πρόεδροι έχουν προσπαθήσει να συνάψουν ειρήνη με το Ιράν και όλοι έχουν αποτύχει μπροστά μου. Οι ηγέτες της περιοχής, για πρώτη φορά, βρήκαν έναν Πρόεδρο που μπορεί να τους βοηθήσει να επιτύχουν πραγματική Ειρήνη» τόνισε στη δεύτερη ανάρτηση ο Τραμπ και διευκρίνισε: «Με το άνοιγμα του Στενού κατά την υπογραφή της Συμφωνίας την Παρασκευή, για σκοπούς απομάκρυνσης ναρκών, το πετρέλαιο θα ρέει ξανά και από τις δύο άκρες για την περιοχή και τον κόσμο!».

Η πρώτη αντίδραση από το Ιράν - Οι δηλώσεις του Ιρανού αναπλη ρωτή ΥΠΕΞ

«Άμεσο και μόνιμο το τέλος του πόλεμο σε πολλαπλά μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου» ανέφερε ο Ιρανός αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών. Όπως συμπλήρωσε η συμφωνία ειρήνης μπορεί να ξεκινήσει νωρίς τη Δευτέρα», μετέδωσε το Anadolu.

{https://x.com/anadoluagency/status/2066284449830932859}

Ωσόσο, το Aljazeera σημείωσε ότι ο Ιρανός αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Καζέμ Γαριμπαμπάντι, πρόσθεσε πως «οι διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία θα διεξαχθούν εντός 60 ημερών, αφού επαληθευτεί ότι οι ΗΠΑ έχουν εφαρμόσει τις δεσμεύσεις τους βάσει της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένου του τερματισμού των εχθροπραξιών, της άρσης του αποκλεισμού και της απελευθέρωσης περιουσιακών στοιχείων».

Για την υπογραφή της συμφωνίας στις 19/6 στην Ελβετία, συμπλήρωσε: «Στην ημερομηνία που έχει οριστεί για την επίσημη τελετή, οι δύο αντιπροσωπείες θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες για να καθορίσουν τις μελλοντικές ρυθμίσεις των διαπραγματεύσεων». Είπε επίσης ότι το Ιράν συμπεριέλαβε όλες τις «σημαντικές θέσεις» στο σχέδιο του μνημονίου κατανόησης, προσθέτοντας ότι το κείμενο θα δημοσιευτεί μετά την επίσημη τελετή που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή.

«Αυτό το μνημόνιο κατανόησης δεν σημαίνει ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε τον εχθρό», είπε ο Γαριμπαμπάντισε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. «Θα παρακολουθούμε την εφαρμογή των δεσμεύσεων των ΗΠΑ», κατέληξε.

Εν τω μεταξύ η ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε από την πλευρά της «ανάγκασε» τις ΗΠΑ να αποδεχτούν την ειρηνευτική συμφωνία, σύμφωνα με το Reuters.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε επίσης ότι σύντομα θα εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας σχετικά με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τις ΗΠΑ. Πρόσθεσε ότι έχει αποφασιστεί ότι η θαλάσσια κυκλοφορία μέσω του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ θα ρυθμίζεται από το Ιράν σε συντονισμό με το Ομάν.

Η ανάρτηση του Λευκού Οίκου

{https://x.com/WhiteHouse/status/2066272391525802417}

Οι ανακοινώσεις του Πακιστάν

Την είδηση της συμφωνίας ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ - Ιράν ανακοίωσε πρώτος ο πρωθυπουργός του Πακιστάν.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ του Πακιστάν δήλωσε στο X ότι και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει για τον «άμεσο και οριστικό τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

Η επίσημη τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία, πρόσθεσε στο X.

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τις ΗΠΑ και το Ιράν για τη δέσμευσή τους, καθώς και το Κατάρ για την υποστήριξή του «στην επίτευξη αυτής της συμφωνίας».

«Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την οραματίστρια ηγεσία του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας για την τεράστια συμβολή τους σε αυτό το θέμα», πρόσθεσε.

Αυτή την εβδομάδα θα ακολουθήσει μια σειρά συναντήσεων για να τεθούν τα θεμέλια για τεχνικές συνομιλίες και την επίσημη τελετή υπογραφής, πρόσθεσε.

{https://x.com/CMShehbaz/status/2066268332832194810}

Τι γνωρίζουμε για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός;

Δεν υπάρχουν ακόμη πολλές λεπτομέρειες. Αλλά αυτά είναι όσα ξέρουμε σύμφωνα με τις αναρτήσεις του πρωθυπουργού του Πακιστάν και του προέδρου των ΗΠΑ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν να πολεμούν σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου (ο οποίος αποτελεί εδώ και καιρό σημείο τριβής, καθώς το Ισραήλ ήθελε να αποκλειστεί από μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν).

Η επίσημη τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η κυκλοφορία των πλοίων θα πρέπει να επαναληφθεί μέσω των Στενών του Ορμούζ χωρίς να επιβληθεί καμία πληρωμή στα πλοία.

Οι ΗΠΑ συμφώνησαν να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Τεχνικές συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν αυτή την εβδομάδα.

Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Τουρκία είχαν τεράστια συμβολή στην επίτευξη της συμφωνίας.

Αγανάκτηση Τραμπ για Νετανιάχου

Σημειώνεται ότι λίγο νωρίτερα ο Νετανιάχου ζήτησε άμεση συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ μιλώντας στο Axios, τόνισε ότι η συμφωνία με το Ιράν είναι θέμα χρόνου. «Η διαδικασία καθυστέρησε, λόγω των ισραηλινών επιθέσεων στη Βηρυτό» είπε και συνέχισε: «Τα έκανε όλα άνω κάτω. Καθυστέρησε την υπογραφή κατά λίγες ώρες. Υποτίθεται ότι θα γινόταν τώρα. Τώρα έχει προγραμματιστεί να γίνει σε λίγες ώρες», υπογράμμισε.

Ο Τραμπ δεν έκρυψε την αγανάκτησή του προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον οποίο, όπως είπε, επέπληξε. «Έγινα έξαλλος. Δεν έχει καμία γαμ... ικανότητα κρίσης. Του το είπα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ είχε επίσης εκφράσει την απογοήτευσή του με ανάρτηση στο Truth Social για τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σήμερα στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, οι οποίες άφησαν πίσω τους τρεις νεκρούς.

«Η επίθεση σήμερα το πρωί στη Βηρυτό δεν έπρεπε να είχε συμβεί, ειδικά αυτή τη συγκεκριμένη ημέρα που είμαστε τόσο κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν», έγραψε. Το Ισραήλ δήλωσε ότι ενήργησε σε απάντηση σε πυρά της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ.

«Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμύνεται έναντι απειλών, αλλά η επίθεση στην οποία απάντησε ήταν πολύ περιορισμένης εμβέλειας και ασήμαντη», υποστήριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην ανάρτησή του.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν είχε προηγουμένως κατηγορήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν τήρησαν τις δεσμεύσεις τους μετά τις επιθέσεις, οι οποίες, όπως είπε, κινδύνευαν να θέσουν σε κίνδυνο τις συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.