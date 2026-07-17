Νέο τζακ ποτ στο Eurojackpot - Οι τυχεροί αριθμοί και ο πίνακας κερδών.

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Eurojackpot της 17ης Ιουλίου, η οποία μοίραζε 50 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 6, 21, 31, 47, 48. Τζόκερ είναι οι αριθμοί 2 και 9.

Στην αποψινή κλήρωση σημειώθηκε νέο τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία. Έξι δελτία κερδίζουν από 334.966,50 ευρώ με 5+1 σωστές προβλέψεις. Επίσης, τέσσερα δελτία παίρνουν από 283.358,20 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (5).

Ο πίνακας κερδών του Eurojackpot

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Eurojackpot: Πώς γίνεται η εξαργύρωση δελτίου

Υπενθυμίζεται πως το Eurojackpot είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι, στο οποίο συμμετέχουν 19 χώρες, ανάμεσά τους η Ελλάδα. Η κλήρωση γίνεται κάθε Τρίτη (21:15) και Παρασκευή (21:00). Οι συμμετοχές για τις κληρώσεις τόσο της Τρίτης, όσο και της Παρασκευής, κλείνουν στις 19:00. Το σύστημα για νέες συμμετοχές και έναρξη πληρωμών ανοίγει στις 23:00.

Η εξαργύρωση ενός δελτίου με κέρδος μέχρι 100.000 ευρώ μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα Allwyn, αλλά και στα γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Για ποσά μεγαλύτερα από 100.000 ευρώ η αίτηση πληρωμής εκδίδεται μόνο στα κεντρικά γραφεία στην Αθήνα, για λόγους προστασίας της ανωνυμίας. Σε περίπτωση που η παρουσία δεν είναι επιθυμητή, η διαδικασία εξαργύρωσης μπορεί να γίνει και με εξουσιοδοτημένο δικηγόρο.