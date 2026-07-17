Η αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό του Μουντιάλ 2026 έχει ξεκινήσει.

Την Κυριακή 19/06 το Μουντιάλ 2026 ρίχνει αυλαία, με τον σπουδαίο τελικό ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή.

Τα βλέμματα όλου του κόσμου θα είναι στραμμένα στο MetLife Stadium της Νέας Υόρκης, σε μία ιστορική για πολλούς λόγους αναμέτρηση. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Λιονέλ Μέσι θα αγωνιστεί για τελευταία φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο, με τους υποστηρικτές του σε κάθε γωνία του πλανήτη να επιθυμούν την back-to-back κατάκτηση του τροπαίου, μετά το Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ.

Παράλληλα, ο τελικός του Μουντιάλ αναμένεται να γίνει το πιο ακριβό αθλητικό event στην ιστορία, καθώς οι τιμές των εισιτηρίων ζαλίζουν. Επιπλέον, για πρώτη φορά το ημίχρονο θα διαρκέσει 30 λεπτά αντί για 15, καθώς θα πραγματοποιηθεί half-time show με πλήθος αστέρων της μουσικής, όπως η Σακίρα, οι BTS και ο Τζάστιν Μπίπερ.

Κατά τη διάρκεια της απονομής, πέρα από το τρόπαιο, η FIFA θα απονείμει και δαχτυλίδια στους πρωταθλητές κόσμου, κίνηση που γίνεται στο ΝΒΑ και το NFL. Τέλος, μη ξεχνάμε ότι στο φετινό Μουντάλ συμμετείχαν για πρώτη φορά 48 ομάδες.

Φαντασμαγορικό drone show

Το βράδυ της Πέμπτης, ο ουρανός της Νέας Υόρκης φωταγωγήθηκε με εκατοντάδες drones, τα οποία έδωσαν μία προσέφεραν ένα μοναδικό θέαμα.

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Τα drones έκαναν ένα «πρόμο» του τελικού, σχηματίζοντας τα εμβλήματα των ομάδων, το τρόπαιο του Μουντιάλ και τα σήματα της διοργάνωσης.

{https://x.com/Reuters/status/2078099901054128223}