Ο Μιλέι θα δει τον τελικό του Μουντιάλ 2026 στο προεδρικό μέγαρο, με το τζάκετ που φορούσε στα προηγούμενα ματς.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απέρριψε πρόσκληση για τον τελικό του Μουντιάλ 2026, στον οποίο θα παραστούν ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Πέδρο Σάντσεθ και ο βασιλιάς της Ισπανίας, Φελίπε, όχι όμως και ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, επειδή είναι προληπτικός.

Η πρόεδρος της Κομισιόν έλαβε πρόσκληση για τον τελικό που θα διεξαχθεί την Κυριακή (19/7, 22:00 ΕΡΤ1), με την Αργεντινή και την Ισπανία να «μονομαχούν» για το τρόπαιο του Μουντιάλ 2026. Παρότι υπήρχε η πιθανότητα για ανεπίσημο τετ α τετ της με τον Ντόναλντ Τραμπ, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απέρριψε την πρόσκληση λόγω των υποχρεώσεών της.

«Η πρόεδρος έλαβε μια πρόσκληση για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά για λόγους που σχετίζονται με το πρόγραμμά της δεν θα πάει», δήλωσε στο Politico η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Πάουλα Πίνιο.

Η φον ντερ Λάιεν επισκέφθηκε το Κίεβο αυτή την εβδομάδα- προκειμένου να δείξει την υποστήριξή της στην Ουκρανία- και το Παρίσι, στο πλαίσιο των εορτασμών για την Ημέρα της Βαστίλης. Τη Δευτέρα θα συναντηθεί με τον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, στις Βρυξέλλες.

Ο προληπτικός Μιλέι δεν θα δει από κοντά τον τελικό του Μουντιάλ 2026

Η Αργεντινή διεκδικεί την Κυριακή τον δεύτερο διαδοχικό παγκόσμιο τίτλο της- και τέταρτο συνολικά- αλλά ο πρόεδρος της χώρας δεν θα παρακολουθήσει από κοντά τον τελικό του Μουντιάλ 2026, λόγω μιας πρόληψης. Όταν τον ρώτησαν αν θα πάει στο Νιου Τζέρσι προκειμένου να παρακολουθήσει τον τελικό μαζί με τον σύμμαχό του, Ντόναλντ Τραμπ, ο Χαβιέρ Μιλέι απάντησε «σε καμία περίπτωση».

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Εξήγησε πως θα παρακολουθήσει τον τελικό από το προεδρικό μέγαρο, όπου είδε όλα τα προηγούμενα ματς της αήττητης Αργεντινής στο Μουντιάλ 2026. Και θα φορά το ίδιο τζάκετ, γιατί δεν θέλει να κάνει ξανά το ίδιο… λάθος. «Κάνει κρύο και δεν ανοίγω τη θέρμανση, οπότε φοράω ένα τζάκετ πετρελαϊκής εταιρείας. Στο ματς με την Ελβετία έκανε ζέστη, το έβγαλα και μας έβαλαν γκολ. Το φόρεσα πάλι και δεν το ξαναέβγαλα», δήλωσε.

Στον τελικό του Μουντιάλ 2026 ο Σάντσεθ

Αντίθετα, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, έχει ανακοινώσει ότι θα παρακολουθήσει από κοντά τον τελικό του Μουντιάλ 2026, όπως και η βασιλική οικογένεια της χώρας.

Με δεδομένη την παρουσία του Σάντσεθ και του Τραμπ στο MetLife Stadium μπορεί να υπάρξει κάποια… άβολη στιγμή. Ο Ισπανός πρωθυπουργός έχει επικρίνει πολλές φορές τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος συχνά ξεσπά εναντίον του, φτάνοντας στο σημείο να απειλήσει ότι θα κόψει όλους τους εμπορικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών.

Πάντως, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Σάντσεθ, είναι εξαιρετικά απίθανο ο Ισπανός πρωθυπουργός να συναντήσει Αμερικανούς αξιωματούχους στο περιθώριο του τελικού.