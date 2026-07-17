Ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται πρόθυμος να κλιμακώσει τον πόλεμο κατά του Ιράν, σύμφωνα με το Axios.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει μια κλιμάκωση του πολέμου εναντίον του Ιράν και ο Λευκός Οίκος ενημέρωσε το Ισραήλ ότι στέλνει δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη ανεφοδιασμού, σύμφωνα με το Axios.

Ο ηγέτης των ΗΠΑ θα μπορούσε να δώσει εντολή για κλιμάκωση τις ερχόμενες ημέρες, δήλωσαν στο Axios Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι. Αφού του παρουσίασαν διάφορα νέα στρατιωτικά σχέδια, σε σύσκεψη που έγινε την Τρίτη στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει μια μαζική επίθεση στο Ιράν, που θα έχει ευρύτερο πεδίο εφαρμογής σε σύγκριση με τα πλήγματα των τελευταίων ημερών γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Μία από τις επιλογές που εξετάζονται είναι ο βομβαρδισμός υποδομών του Ιράν, όπως σταθμοί παραγωγής ενέργειας και περισσότερες επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις- προκειμένου να θαφτεί ακόμα βαθύτερα το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης. Επίσης, στο τραπέζι είναι πλήγματα στην υπόγεια εγκατάσταση του «Pickaxe Mountain», που θεωρείται ότι είναι υπό κατασκευή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει πάρει ακόμα την τελική απόφαση, αλλά φαίνεται πρόθυμος να κλιμακώσει τον πόλεμο προκειμένου να προκαλέσει αρκετή ζημιά, ώστε το ιρανικό καθεστώς να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ και να αποδεχθεί τις απαιτήσεις του Τραμπ για τα πυρηνικά, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

{https://x.com/CENTCOM/status/2076062393231114554}

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Πόλεμος στο Ιράν: Γιατί οι ΗΠΑ έχουν στο Ισραήλ αεροσκάφη ανεφοδιασμού

Αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ έχουν περίπου 30 αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, κοντά στο Τελ Αβίβ. Σχεδόν άλλα τόσα βρίσκονται στο αεροδρόμιο Ραμόν, στο νότιο Ισραήλ.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως οι ΗΠΑ θέλουν να στείλουν δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη αυτού του τύπου τις επόμενες ημέρες, ανεβάζοντας τον αριθμό τους στο επίπεδο που ήταν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος εναντίον του Ιράν.

Ο αμερικανικός στρατός προτιμά οι επιχειρήσεις των αεροσκαφών ανεφοδιασμού να γίνονται από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, επειδή άλλες αεροπορικές βάσεις στην περιοχή είναι πιο εκτεθειμένες σε ιρανικές επιθέσεις και λιγότερο ασφαλείς για τα αεροπλάνα των ΗΠΑ, ανέφεραν Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

{https://x.com/CENTCOM/status/2077719096645263514}

Η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε από το Ισραήλ να φιλοξενήσει επιπλέον αεροσκάφη και τώρα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα έχει τον τελευταίο λόγο. Πάντως, η παρουσία των αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στο Ισραήλ έχει εξελιχθεί σε πολιτικό θέμα, λόγω της συμφόρησης που προκαλείται στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

Αυτό δεν ήταν πρόβλημα στην πρώτη φάση του πολέμου, όταν ο εναέριος χώρος του Ισραήλ είχε σχεδόν κλείσει. Όμως, η αύξηση των αμερικανικών αεροσκαφών τώρα, που οι Ισραηλινοί φεύγουν για καλοκαιρινές διακοπές, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μαζικές ακυρώσεις πτήσεων. Τρεις μήνες πριν από τις εκλογές στο Ισραήλ, αυτό θα μπορούσε να είναι εξαιρετικά επιζήμιο για τον συνασπισμό του Νετανιάχου.

Ο υπουργός Μεταφορών, Μίρι Ρέγκεβ- στενός σύμμαχος του Νετανιάχου- έχει ασκήσει πιέσεις για να φύγουν τα αμερικανικά αεροσκάφη από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, ή τουλάχιστον να μειωθούν. Όμως, το υπουργείο Άμυνας και οι ένοπλες δυνάμεις αντέδρασαν.

Συνεχίζεται η ανταλλαγή επιθέσεων ΗΠΑ - Ιράν

Την Πέμπτη, για έκτη συνεχόμενη νύχτα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επιτέθηκαν στο Ιράν με μαχητικά αεροσκάφη, drones και πολεμικά πλοία. Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, με «πυρά ακριβείας» επλήγησαν «δεκάδες» ιρανικοί στρατιωτικοί στόχοι, όπως εγκαταστάσεις αεράμυνας, παράκτιας επιτήρησης, υλικοτεχνικής υποστήριξης και ναυτικές δυνατότητες.

{https://x.com/CENTCOM/status/2078125131847594149}

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ βομβάρδισαν τουλάχιστον επτά γέφυρες γύρω από την πόλη Μπαντάρ Αμπάς, που θεωρείται κόμβος για τις επιχειρήσεις των Φρουρών της Επανάστασης. Πυρομαχικά, προμήθειες και ενισχύσεις περνούν μέσω του Μπαντάρ Αμπάς προς άλλες περιοχές των Στενών του Ορμούζ.

Παράλληλα, το Ιράν κλιμάκωσε τις επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Ιράκ και το Κουβέιτ. Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν και σε αμερικανική βάση στη Συρία, ωστόσο τα στρατεύματα των ΗΠΑ αποσύρθηκαν από εκεί εδώ και αρκετούς μήνες.