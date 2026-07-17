Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει συνεννόηση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να αυξηθούν σύντομα οι ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, η παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια θα τεθεί ξανά εν αμφιβόλω.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ βομβάρδισαν για έκτη συναπτή νύχτα το Ιράν σήμερα, με την Τεχεράνη να τις κατηγορεί ότι στοχοποίησαν πολιτικές υποδομές και να απειλεί να πλήξει σε αντίποινα υποδομές σε όλο τον Κόλπο.

Ανακοινώνοντας πως «ολοκλήρωσε» το νέο «μεγάλο κύμα» πληγμάτων, ο αμερικανικός στρατός ανέφερε πως στο στόχαστρο μπήκαν «εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης και αντιαεροπορικής άμυνας, στρατιωτικές επιμελητειακές υποδομές και ναυτικές δυνατότητες».

Στο Ιράν, από την άλλη, κάνουν λόγο για βομβαρδισμούς που έπληξαν γέφυρες, αεροδρόμιο και σιδηροδρομικό σταθμό.

«Αν οι Αμερικανοί πλήττουν υποδομές της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τότε όλες οι υποδομές της περιοχής γίνονται θεμιτοί στόχοι για το Ιράν», απείλησε εκπρόσωπος του στρατού, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση IRIB.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ και του Κατάρ ανακοίνωσαν πως αντιμετώπισαν τις πρώτες πρωινές ώρες αεροπορικές επιθέσεις, ενώ ενεργοποιήθηκαν δυο φορές οι σειρήνες συναγερμού στο Μπαχρέιν. Εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού είπε, σύμφωνα με το IRIB, πως έγιναν επιδρομές εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ με drones. Κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν έκαναν λόγο τη νύχτα για πολυάριθμες εκρήξεις σε διάφορους τομείς της χώρας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Οι επιθέσεις συνεχίζονται κι είναι τόσο σφοδρές που τρέμουν τα χέρια μου», δήλωνε νωρίτερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χανί, 34χρονος καθηγητής που ζει στην Αχβάζ (νοτιοδυτικά). «Έγιναν τουλάχιστον 11 ή 12 εκρήξεις. Είχα την εντύπωση ότι τα τύμπανά μου θα έσκαγαν», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν δυο γέφυρες στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά άνθρωποι, σιδηροδρομικό σταθμό στην Μπαντάρ Αμπάς και το αεροδρόμιο της Ιρανσάρ.

Πλήγματα στην Μπουσέρ

Η πόλη Μπουσέρ (νότια), όπου βρίσκεται σημαντικό λιμάνι και ο μόνος ιρανικός πυρηνικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός που απομένει σε λειτουργία, βομβαρδίστηκε για δεύτερη φορά μέσα σε μερικές ώρες, σύμφωνα με τον επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης που επικαλέστηκε το πρακτορείο IRNA.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είχε απειλήσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα πως θα βομβαρδιστούν γέφυρες και ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί της χώρας αν οι Ιρανοί δεν «επιστρέψουν στο τραπέζι» των διαπραγματεύσεων. Είχε διατυπώσει την ίδια απειλή τον Απρίλιο.

Οι εχθροπραξίες ξανάρχισαν την 7η Ιουλίου, έπειτα από επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στον Κόλπο, αποδοθείσες στο Ιράν. Οι βομβαρδισμοί έκτοτε είναι οι εκτενέστεροι μετά την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός τον Απρίλιο και υπονομεύουν τις διπλωματικές προσπάθειες με σκοπό να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη.

Ο πόλεμος, ο οποίος ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου, με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν, έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο, και δεν σταματά να κλονίζει την παγκόσμια οικονομία.

Το Πακιστάν, χώρα που μεσολαβεί στις διαπραγματεύσεις, παρότρυνε χθες τις δυο πλευρές να «τερματίσουν τη βία και να ξαναρχίσουν τις συνομιλίες» στο πλαίσιο του «μνημονίου κατανόησης» που υπέγραψαν τη 17η Ιουνίου αλλά πλέον έχει γίνει κομματάκια. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, ωστόσο, διεμήνυσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η όποια συμφωνία «δεν έχει νόημα παρά μόνο όταν οι όροι της επικυρώνονται κι εφαρμόζονται», κι η χώρα του δεν βλέπει κανένα όφελος «δεν έχει λόγο» να την τηρεί.

Το Ισλαμαμπάντ απηύθυνε ακόμη εκ νέου έκκληση να υπάρξει «αποκατάσταση της ομαλότητας στο στενό του Ορμούζ», που έκλεισε ξανά η Τεχεράνη το Σαββατοκύριακο. Σε αντίποινα, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε πως προχωρά εκ νέου στον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο.

Ταυτόχρονα ο Ντόναλντ Τραμπ «παραμένει πάντα ανοικτός στη διπλωματία», είπε χθες η εκπρόσωπός του Κάρολαϊν Λέβιτ. Κατά την ίδια οι Ιρανοί «είπαν στον πρόεδρο πως θέλουν ακόμη να κλειστεί συμφωνία. Τους μιλάμε, αλλά, για ακόμη μια φορά, ο πρόεδρος δεν θα τους επιτρέψει να ανοίγουν πυρ εναντίον πλοίων στο στενό χωρίς συνέπειες».

Στα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διερχόταν προπολεμικά το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που καταναλώνονται παγκοσμίως, η κίνηση έχει μειωθεί δραματικά έπειτα από επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια με πετρέλαιο.

Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σχετικά σταθερές, παρά τη συνέχιση των εχθροπραξιών. Το βαρέλι του Μπρεντ άλλαζε χέρια έναντι τιμήματος περί τα 85 δολάρια τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, προειδοποίησε χθες Πέμπτη ότι αν δεν υπάρξει συνεννόηση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να αυξηθούν σύντομα οι ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, η παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια θα τεθεί ξανά εν αμφιβόλω. Το ζήτημα «παραμένει κρίσιμο», είπε χθες σε εκδήλωση του Council on Foreign Relations. «Θα έπρεπε να ανησυχούμε, προσωπικά ανησυχώ, αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί τις αμέσως προσεχείς εβδομάδες, επέμεινε ο κ. Μπιρόλ.

Με πληροφορίες από Reuters, AFP, ΑΠΕ