Ο υπάλληλος φέρεται να συμμετείχε σε αγορές που αφορούσαν το τι ακριβώς θα ανέφερε ο Τραμπ στις ομιλίες του.

Ομοσπονδιακές αρχές στις ΗΠΑ ερευνούν έναν χειριστή του teleprompter στον Λευκό Οίκο, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποίησε πληροφορίες που είχε εκ των προτέρων για το περιεχόμενο ομιλιών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να κερδίσει χρήματα σε μια διαδικτυακή αγορά προβλέψεων.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση, το πρόσωπο που βρίσκεται υπό έρευνα είναι ο Gabriel Perez, ο οποίος εργαζόταν ως χειριστής teleprompter. Το teleprompter είναι η συσκευή με τις ειδικές οθόνες που τοποθετούνται μπροστά από έναν ομιλητή και εμφανίζουν το κείμενο της ομιλίας του, ώστε να μπορεί να το διαβάζει κοιτάζοντας προς το κοινό ή την κάμερα.

Λόγω της δουλειάς του, ένας χειριστής teleprompter μπορεί να έχει πρόσβαση στο κείμενο μιας ομιλίας πριν αυτή εκφωνηθεί δημόσια. Οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν τώρα εάν ο Perez αξιοποίησε αυτή την πρόσβαση για να γνωρίζει εκ των προτέρων ποιες λέξεις, φράσεις ή θέματα θα ανέφερε ο Τραμπ και στη συνέχεια να στοιχηματίζει πάνω σε αυτά.

Οι συναλλαγές φέρεται να έγιναν στην Kalshi, μια διαδικτυακή πλατφόρμα «αγορών προβλέψεων». Σε τέτοιες πλατφόρμες, οι χρήστες μπορούν να τοποθετούν χρήματα πάνω στην πιθανότητα να συμβεί ένα συγκεκριμένο γεγονός. Για παράδειγμα, μια αγορά μπορεί να αφορά το εάν ένας πολιτικός θα αναφέρει μια συγκεκριμένη λέξη σε μια ομιλία ή εάν θα μιλήσει για ένα συγκεκριμένο θέμα.

Στην περίπτωση αυτή, ο Perez φέρεται να συμμετείχε σε αγορές που αφορούσαν το τι ακριβώς θα ανέφερε ο Τραμπ στις ομιλίες του. Αυτό σημαίνει ότι, εάν πράγματι είχε ήδη δει το κείμενο μέσω της εργασίας του, θα μπορούσε θεωρητικά να γνωρίζει την απάντηση πριν από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στην αγορά.

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Μεταξύ των ομιλιών στις οποίες φέρεται να συνδέονται οι επίμαχες συναλλαγές περιλαμβάνεται και η σημαντική ομιλία του Τραμπ στο Κογκρέσο τον Φεβρουάριο.

Κέρδη άνω των 100.000 δολαρίων

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο Perez φέρεται να είχε κέρδη άνω των 100.000 δολαρίων από τέτοιου είδους συναλλαγές. Ωστόσο, η Kalshi φέρεται να εντόπισε ύποπτη δραστηριότητα και να «πάγωσε» τον λογαριασμό του, εμποδίζοντάς τον να εισπράξει το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων.

Η ίδια η εταιρεία υποστηρίζει ότι το σύστημα ελέγχου και εποπτείας της ήταν αυτό που εντόπισε τις συναλλαγές. Ο Robert DeNault, επικεφαλής του τομέα επιβολής κανόνων της Kalshi, δήλωσε ότι η ομάδα εποπτείας της πλατφόρμας εντόπισε γρήγορα τις συγκεκριμένες κινήσεις και, μετά από εσωτερική έρευνα, παρέπεμψε την υπόθεση στην αρμόδια ομοσπονδιακή αρχή. Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι συνεργάζεται με τις ρυθμιστικές αρχές και τους έχει παραδώσει τα στοιχεία που συγκέντρωσε.

Οι έρευνες

Την υπόθεση εξετάζει η Commodity Futures Trading Commission (CFTC), η αμερικανική ομοσπονδιακή αρχή που εποπτεύει, μεταξύ άλλων, αγορές χρηματοοικονομικών παραγώγων και έχει ρυθμιστικό ρόλο στις συγκεκριμένες αγορές προβλέψεων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Perez συνεργάζεται με την έρευνα. Η CFTC φέρεται να έχει συζητήσει μαζί του το ενδεχόμενο συμβιβασμού, ο οποίος θα μπορούσε να περιλαμβάνει την επιστροφή των κερδών που συνδέονται με τις επίμαχες συναλλαγές.

Παράλληλα, ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στο Μανχάταν φέρεται να αποφάσισαν να μην ανοίξουν ξεχωριστή ποινική έρευνα. Αυτό σημαίνει ότι, με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, η υπόθεση εξετάζεται σε επίπεδο ρυθμιστικής έρευνας από την CFTC και όχι ως ποινική δίωξη από τους συγκεκριμένους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς.

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι διαθέτει αυστηρούς κανόνες δεοντολογίας, τους οποίους οφείλουν να ακολουθούν οι εργαζόμενοι και οι αξιωματούχοι του. Εκπρόσωπός του δήλωσε επίσης ότι ο υπάλληλος που αφορά η υπόθεση συνεργάζεται πλήρως με την CFTC.

Πάντως η υπόθεση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή φέρνει - ξανά- στο προσκήνιο ένα σχετικά νέο ζήτημα για τις αγορές προβλέψεων: τι συμβαίνει όταν κάποιος που συμμετέχει σε αυτές διαθέτει σημαντικές πληροφορίες που δεν είναι ακόμη γνωστές στο κοινό.