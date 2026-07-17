Πολύ ισχυρός στο κόμμα ο Πολάκης - Επιμένει στη συλλογική ηγεσία ο Νίκος Παππάς.«Όχι» σε συνεργασία από τη Νέα Αριστερά

Όπως όλα δείχνουν «έχει κλειδώσει» η εκλογή της Ρένας Δούρου στην προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Υπέρ της θα ψηφίσουν 4-5 βουλευτές, με σύνολο 7 ή 8 που αναμένεται να ψηφίσουν το πρωί του Σαββάτου για να εκλέξουν πρόεδρο της ΚΟ. Μεταξύ αυτών ο Θ. Ξανθόπουλος, ο Χρ. Γιαννούλης, η Έλενα Ακρίτα κοκ. Υπέρ του συνυποψηφίου της Παύλου Πολάκη φέρεται να ψηφίζει ο Γ. Παπαηλιού, με το ερώτημα αν ο βουλευτής Χανίων θα επιμείνει στην υποψηφιότητά του έως το τέλος να αιωρείται πάνω από την Κουμουνδούρου. Ο Π. Πολάκης πάντως φέρεται να έχει μεγάλη απήχηση στον κομματικό μηχανισμό, με αποτέλεσμα να «υπάρχουν σκέψεις» για απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που θα αναδιαμορφώνει το χρονοδιάγραμμα εκλογής ηγεσίας.

Ταυτόχρονα ο Νίκος Παππάς επιμένει στην πρόταση για εκλογή «συλλογικής ηγεσίας»: Πρόεδρος της ΚΟ η Ρένα Δούρου, επικεφαλής της Εκλογικής Επιτροπής ο Παύλος Πολάκης και Γραμματέας του κόμματος ο Νίκος Παππάς. Η πρόταση, πάντως, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να «περπατάεΙ», αλλά μπροστά στα αδιέξοδα ουδείς μπορεί να αποκλείσει τίποτε. Σε κάθε δε περίπτωση το θέμα της ηγεσίας θα κριθεί πολύ αργότερα, με την εκλογή προέδρου του κόμματος από τη βάση. Μετά τον Οκτώβριο αν οι εκλογές γίνουν αρχές φθινοπώρου, το φθινόπωρο αν οι εκλογές πραγματοποιηθούν άνοιξη.

Ενδιαφέρουσα τέλος είναι η είδηση πως η Νέα Αριστερά, στις παρασκηνιακές επαφές που γίνονται, αρνείται το ενδεχόμενο συνεργασίας, προσβλέποντας πρωτίστως σε συνεργασία με το Γιάνη Βαρουφάκη.